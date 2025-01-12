El emprendimiento que pasó de ser un rebusque familiar a firmar una alianza histórica con Disney

Por más de una década, las calles de El Hueco, en Medellín, fueron testigo silencioso del nacimiento de cientos de emprendimientos que buscaban abrirse paso en un mercado competitivo.

En ese mismo lugar, hace 13 años, Andrés Felipe y Rubén Darío Betancur Roldán cargaban cajas, negociaban con distribuidores y probaban suerte con pequeñas importaciones de productos de belleza y tecnología que traían desde Panamá. No imaginaban entonces que ese impulso terminaría llevándolos a convertirse en la primera empresa colombiana en firmar una licencia con Disney para producir artículos eléctricos de belleza.

Hoy, Cosmos se convirtió no solo en una marca, sino en un referente del cuidado personal en Colombia; una prueba tangible de que las historias de superación no se escriben con milagros, sino con perseverancia, visión y la capacidad de reinventarse en cada caída.

Del rebusque en El Hueco de Medellín a firmar una alianza con Disney

Cuando los Betancur comenzaron, en 2012, las cuentas apenas les daban para cerrar el año con cuatro millones de pesos en ventas. Pero ese arranque tímido también les enseñó la importancia de escuchar al cliente y de identificar los vacíos del mercado.

Fue así como nació el primer gran éxito de la marca: el secador Pollux, famoso por su cable de cuatro metros, una innovación simple pero disruptiva que conquistó rápidamente a peluqueros y consumidores. Ese cable, más que un detalle técnico, terminó siendo el símbolo de una marca que desde sus raíces prometió acercarse a la gente y hacerles la vida un poco más fácil.

A punta de diferenciación, buena logística y un catálogo cada vez más completo (planchas, máquinas de afeitar, cepillos eléctricos, multi-stylers, pinzas y más) Cosmos creció sin perder su esencia.

Andrés Felipe Betancur, gerente general y una de las voces más insistentes de que la calidad no tenía por qué ser un lujo en Colombia, suele repetir la frase:

Creemos en las tres B: bueno, bonito y buen precio.

¿Cómo llega un rebusque familia a ser una empresa en alianza con Disney?

Hay algo caracteriza a las historias de superación y es que los límites suelen romperse justo cuando el camino parece estable. Eso ocurrió con Cosmos. Su apuesta por la innovación llamó la atención del equipo de diseño de Disney, que quedó sorprendido con un proyecto inicial de apenas cinco productos.

La respuesta fue inesperada, la empresa colombiana no solo obtuvo la licencia, sino que recibió luz verde para crear una colección completa inspirada en algunos de los personajes más icónicos del entretenimiento.

Este diciembre, Cosmos presentará oficialmente la primera línea de productos de belleza inspirada en Disney desarrollada por una compañía colombiana. Más de 30 artículos, entre secadores, planchas, cepillos eléctricos, shampoos, jabones líquidos y pañitos húmedos, llegarán a los hogares con diseños basados en Minnie, las Princesas Disney, Spider-Man y los Avengers. Una mezcla perfecta de tecnología, emoción y entretenimiento pensada para niños y adultos.

Para los hermanos Betancur, esta alianza no es solo un logro empresarial. Es la confirmación de que los sueños que nacen desde abajo también pueden tocar la puerta de los gigantes globales.

Queremos que los consumidores se identifiquen con nuestros productos. Esta alianza con Disney representa ese espíritu innovador que nos caracteriza.