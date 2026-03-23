La belleza mueve miles de millones: así crecerá el mercado de la industria cosmética en 2033

El negocio global de la belleza ya no se mide únicamente en ventas, sino en la capacidad de conectar con un consumidor que exige experiencias.

Bajo esa nueva lógica, el mercado cosmético proyecta cifras que reflejan no solo su crecimiento, sino su transformación: para 2033, se estima que alcanzará los 418.920 millones de dólares, con una expansión anual cercana al 4% desde 2025.

Esta proyección responde a un cambio estructural en la forma en que las personas se relacionan con el cuidado personal.

Hoy, más allá de la funcionalidad, los consumidores buscan productos que dialoguen con su identidad, sus emociones y su estilo de vida. En otras palabras, el valor del mercado no solo está en lo que se vende, sino en lo que representa.

La tendencia al alza en el mercado de cosmética colombiano

En Colombia, esta tendencia también se hace evidente. Al cierre de 2025, la industria cosmética alcanzó un valor cercano a los 264,36 millones de dólares, con señales claras de crecimiento sostenido hacia la próxima década.

El país se alinea así a una dinámica global donde el bienestar, la nostalgia y la conexión emocional se convierten en motores del consumo.

El impacto económico de este fenómeno es significativo. Si se mantiene la proyección, el mercado no solo ampliará su tamaño, sino también su capacidad de generar valor, lo que en términos empresariales se traduce en mayores dividendos para las compañías del sector.

Sin embargo, ese crecimiento está condicionado por la capacidad de adaptación de las marcas.

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¿Cómo alcanzar estas proyecciones en Colombia?

En este nuevo escenario, las empresas que logren interpretar las emociones del consumidor serán las que capitalicen el aumento del mercado.

Es lo que han entendido compañías como Cosmos Belleza, una firma colombiana que ha apostado por transformar el cuidado personal en una experiencia integral.

“La necesidad de diferenciarse ha llevado a las marcas a crear rituales con propósito, donde el diseño y la narrativa son tan importantes como la fórmula”, explicó Andrés Betancur, gerente general y fundador de la compañía.

Esa visión se traduce en una estrategia concreta: integrar innovación, diseño y storytelling en sus productos.

Un ejemplo de ello es el lanzamiento de una línea capilar y corporal bajo licencia de Disney, compuesta por más de 30 referencias que incluyen champús, tratamientos, tónicos y otros productos diseñados para acompañar la rutina diaria desde una perspectiva sensorial.

Cosmos Belleza cerró 2025 con ventas superiores a 24.551 millones de pesos y un crecimiento del 16,6 % frente al año anterior, impulsado principalmente por su expansión en el canal retail.

Durante ese periodo, comercializó más de 700.000 unidades, con categorías como herramientas eléctricas, especialmente secadores de cabello, representando una porción relevante de su portafolio.

De cara a 2026, la empresa proyecta un crecimiento del 25%, apalancado en la innovación, el desarrollo de productos licenciados y su expansión internacional, con mercados como Centroamérica y Venezuela en el radar.