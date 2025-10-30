Detección temprana del cáncer de mama: una decisión que lo cambia todo

Cada minuto a nivel mundial cuatro mujeres reciben un diagnóstico de cáncer, y una de ellas pierde la vida, según la Organización Mundial de la Salud.

Este tipo de cáncer comienza como una proliferación de células del tejido mamario que se presenta por medio de algunos síntomas como un pezón aplanado o hundido, bultos en la piel de la mama, cambios en el color de la piel, cambios en el tamaño de las mamas, entre otros.

A pesar de los avances médicos y los esfuerzos en prevención, las cifras evidencian que aún falta mucho camino por recorrer. Por esto, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la Fundación Instituto Natura y Avon resaltan la importancia de la detección temprana como el mejor tratamiento contra la enfermedad.

Importancia de la detección temprana

Un reporte de la Unión Internacional Contra el Cáncer, la Iniciativa Global de Cáncer de Mamá y la Organización Mundial de la Salud, evidenció que la detección temprana del cáncer de mama mejora la supervivencia, disminuye la morbilidad y reduce el costo de la atención si se diagnostica con tiempo y se trata eficazmente.

Esta situación resulta más alarmante ya que, durante las primeras etapas de la enfermedad, los síntomas suelen ser silenciosos o asintomáticos, lo cual evidencia la necesidad de que las mujeres se realicen sus exámenes, aun cuando no presentan síntomas.

Según el Instituto Nacional de Cancerología, se estima que el 80% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama no presentan factores de riesgo conocidos. Adicionalmente, la cuenta de alto costo reveló que el tiempo promedio entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento para las mujeres con cáncer de mama fue de 27 días, espera que puede marcar la diferencia entre una recuperación y un pronóstico más complejo.

Llamado a la acción

La Fundación Instituto Natura y Avon presentan la iniciativa latinoamericana “Estar para Ellas es ahora” una campaña que busca recordar la importancia de la detección temprana y fomentar una cultura del cuidado oportuno de la salud mamaria. Su mensaje es claro ya que tiene como objetivo dejar de decir “después” y actuar en el “ahora”.

“La detección temprana del cáncer de mama salva vidas, para lograrlo necesitamos más que exámenes y más que un día, necesitamos promover conciencia, educación y acceso. En la Fundación Instituto Natura creemos que cuidar la salud de las mujeres es una responsabilidad compartida entre la sociedad y las empresas, generar conversaciones puede cambiar la historia de miles de mujeres, porque estar para ellas no puede esperar, el momento de actuar es ahora”, explicó Olga Sánchez, directora de la Fundación.

En el marco de esta campaña, la Fundación Instituto Natura ha creado un canal exclusivo de orientación en salud mamaria junto con su aliado la Liga Contra el Cáncer para sus más de 200.000 consultoras de belleza, impulsándolas a sumarse a esta importante iniciativa y ser grandes embajadores de esta causa.