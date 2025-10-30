CANAL RCN
Salud y Bienestar

Lentes de contacto en Halloween: estos son los riesgos más letales para los ojos

Aunque el uso de dichos accesorios es usual para estas épocas, los expertos han advertido varios de los riesgos oculares.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
02:36 p. m.
Las festividades de Halloween ya llegaron y millones de fanáticos han optado por comprar los disfraces que han marcado las tendencias en redes sociales. Por esto, el uso de diferentes accesorios como sangre falsa, tinturas para la cara y lentes de contacto de fantasía son cada vez más usuales.

No obstante, los especialistas han alertado sobre los riesgos que estos últimos podrían tener como reacciones adversas en los ojos, entre otros síntomas de gravedad.

Riesgos de los lentes de contacto

Según diferentes especialistas oculares, los lentes de contacto que suelen utilizarse para estas épocas tienen la función de alterar el color natural del ojo por lo que este tipo de objetos son fabricados para usar durante un periodo determinado de tiempo.

Al estar hechos de materiales diferentes y poco especializados, las personas pueden llegar a presentar diferentes síntomas como picazón, irritación e incluso pueden llegar a presentar infecciones.

Así mismo, al no contar con un ajuste adecuado para los ojos de las personas, quienes usan estos accesorios usualmente bajo su propia responsabilidad, se pueden generar abrasiones corneales, sequedad ocular y algunas alergias.

¿Qué son las abrasiones corneales?

Según la American Academy of Ophthalmology, las abrasiones corneales son raspaduras o cortaduras en la superficie de la córnea. Algunos de sus principales síntomas son sensación de picazón, dolor, ojos rojos, visión borrosa, sensibilidad a la luz, entre otros.

El diagnóstico se lleva a cabo por medio del uso de un tinte en la superficie del ojo que permitirá observar el corte o raspón que se haya generado en la córnea.

Dentro del tratamiento hay diferentes opciones como el uso de un parche sobre el ojo lesionado para evitar que empeore la abrasión, la aplicación de gotas humectantes para los ojos y el uso de lentes de contacto especializados para disminuir el dolor o acelerar la curación.

Recomendaciones para Halloween

Ante los importantes riesgos que este tipo de accesorios podrían representar para la salud ocular, los especialistas han recomendado hacer uso de estos elementos por periodos de tiempo muy cortos o, en lo posible, no usarlos.

