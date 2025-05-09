CANAL RCN
Salud y Bienestar

La OMS actualizó la lista de medicamentos contra la diabetes y el cáncer

La Organización Mundial de la Salud incorporó nuevos fármacos para el tratamiento de estas enfermedades.

Foto: Freepik
Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
01:01 p. m.
La OMS actualizó sus listas de medicamentos esenciales y medicamentos pediátricos que incorporan nuevos fármacos para distintos tipos de cáncer relacionados con el cáncer, la diabetes y otras enfermedades como la fibrosis quística, la psoriasis, la hemofilia y los trastornos hematológicos.

Lista actualizada de medicamentos de la OMS

La nueva lista responde a las necesidades de salud prioritarias de las personas por lo que más de 150 países las han adoptado como referencia para adquirir y suministrar medicamentos en sus sistemas públicos.

“Las nuevas ediciones de las listas de medicamentos esenciales son un paso importante para ampliar el acceso a fármacos con beneficios clínicos probados y con capacidad para aportar grandes ventajas a la salud pública mundial”, manifestó la doctora Yukiko Nakatani, Subdirectora General de Sistemas de Salud, Acceso y Datos.

Dentro del objetivo principal de estas listas se encuentra mejorar el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo para orientar la selección de medicamentos y su respectiva cobertura universal para cada país.

Medicamentos contra el cáncer

En la última década, los tratamientos oncológicos han sido prioridad dentro de las listas de medicamentos esenciales, aunque solo se incluyen aquellos que demuestran beneficios clínicos significativos como prolongar la vida entre cuatro o seis meses.

El comité recomendó ampliar el acceso a los inhibidores PD-1/PD-L1, que fortalecen la respuesta del sistema inmunitario frente al cáncer. Se incorporó el pembrolizumab como tratamiento de primera línea para cáncer de cuello uterino, colorrectal y de pulmón no microcítico metastásico, junto con atezolizumab y cemiplimab como alternativas.

Medicamentos contra la diabetes y obesidad

Según la OMS, son dos de los mayores retos de salud global, con más de 800 millones de personas con diabetes y más de mil millones con obesidad.

Por esto, el comité de expertos analizó la evidencia científica y confirmó que los agonistas del receptor GLP-1 (semaglutida, dulaglutida, liraglutida y tirzepatida) ofrecen beneficios significativos: mejoran el control de la glucemia, reducen riesgos cardiovasculares y renales,

Sin embargo, el alto costo de medicamentos como la semaglutida y la tirzepatida limita el acceso. La OMS recomienda priorizar a los pacientes que más se beneficien, impulsar la producción de genéricos para reducir precios y garantizar su disponibilidad en la atención primaria.

