Trucos infalibles para encontrar productos con precios más económicos en SHEIN

La llegada de las tiendas electrónicas a la conversación sobre la moda ha marcado un cambio en la forma de comprar, vestir y asimilar la imagen propia y de las sociedades. Marcas como SHEIN han sido testigos y motores de ese cambio, impulsado a nivel mundial por la necesidad de adquirir ropa de alta calidad a precios accesibles.

Es por ello que hoy SHEIN, conocida por su amplia variedad de productos a precios asequibles, se ha posicionado como un aliado para las familias de todos los niveles socioeconómicos.

Un vocero del equipo de mercadeo de SHEIN para Sudamérica señaló que Colombia ha sido un pilar clave en la expansión de la marca en territorios emergentes.

"Estamos orgullosos de ser una fuerza positiva en la economía de los colombianos. Nuestro modelo de negocio no solo beneficia al consumidor final, sino que también estimula la industria local a ser más competitiva. Nos vemos como un catalizador que fomenta la innovación y la eficiencia en el mercado, contribuyendo al crecimiento económico en general”, señaló.

Así puede encontrar productos en SHEIN con precios más económicos

El diferencial de SHEIN ha sido promover un consumo más inteligente, por lo que la priorización de los productos con precios más bajos ha sido un pilar necesario en la implementación para captar más clientes.

“En SHEIN pensamos que brindar acceso a una gama amplia de productos es una necesidad, hacer que el dinero rinda es necesario para los bolsillos de cualquier persona, entonces, lo que buscamos es ofrecer ropa a bajo costo, pero también esos implementos necesarios en las áreas claves de cada persona, como la educación o el bienestar familiar, que a buen precio, libera un presupuesto que se puede destinar a cubrir esas necesidades”, señaló un vocero de experiencia de usuario de la marca.

En ese sentido, para cumplir con esa promesa de valor, SHEIN dispone de dos menús en su página principal que fueron creados para que los clientes puedan encontrar las mejores ofertas. Esos menús son Trends y Súper Ofertas, pero se comportan de modos diferentes.

Trends es para los amantes de las compras en SHEIN, quienes pueden encontrar los productos más populares y a la moda del momento a precios muy competitivos.

Por otra parte, Súper Ofertas, es la sección ideal para los cazadores de gangas. “Aquí se encuentran productos con descuentos significativos y por tiempo limitado”, explicó el vocero de SHEIN para Sudamérica.

SHEIN utiliza un sistema de insignias en los productos para indicar precios bajos

“La mejor recomendación es prestar atención a etiquetas como 'Súper Precio' o 'Mejor Oferta' para identificar los artículos más económicos”, se sugiere desde la marca.

Otro ‘Hack’ compartido por SHEIN está en utilizar una extensión de Google Chrome llamada ‘SHEIN coupon finder’, que detecta bonos de descuento para prendas y facilite que las compras obtengan un precio todavía menor.