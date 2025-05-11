Iniciativa evita que toneladas de comida acaben en la basura y llega a quienes más lo necesitan

En Colombia se desperdician cerca de 9,7 millones de toneladas de comida al año, una cifra alarmante si se tiene en cuenta que el 54% de los hogares vive con inseguridad alimentaria, es decir, sin saber con certeza cuándo o qué comerá su familia al día siguiente.

En medio de esa desigualdad, un grupo de emprendedores decidió actuar y crear una herramienta tecnológica capaz de rescatar comida antes de que se pierda.

Así nació EatCloud, una aplicación que conecta a supermercados, restaurantes, hoteles y productores de alimentos con organizaciones sociales que la redistribuyen a poblaciones necesitadas, sin bodegas, sin intermediarios y en cuestión de minutos.

¿Cuál es la Iniciativa que evita que toneladas de comida acaben en la basura?

EatCloud nació en Medellín en 2020, en medio del confinamiento por la pandemia de covid19. Mientras millones de personas enfrentaban dificultades para acceder a alimentos, toneladas de comida se perdían a diario por falta de canales de redistribución.

En respuesta a esa realidad, Isis Espitia, Jorge Correa, Juan David Correa, Luis Carlos Correa, Daniel Cárdenas y Jorge Carpinteyro crearon una plataforma digital que hace de puente entre quienes tienen comida en exceso y quienes más la necesitan.

¿Cómo funciona?

En el sistema de EatCloud cuando un supermercado, hotel o productor tiene alimentos próximos a vencer o excedentes en sus inventarios, los registra en la aplicación.

A través de algoritmos de inteligencia artificial y análisis de datos, la herramienta identifica a la organización social más cercana capaz de recibirlos y distribuirlos de inmediato.

Así, los alimentos que antes terminaban en la basura llegan a comedores comunitarios, bancos de alimentos o programas de asistencia social en cuestión de horas.

La diferencia está en que EatCloud no almacena, ni transporta alimentos, sino que coordina toda la red logística existente, conectándolos de manera automática.

¿Qué efectos ha tenido la iniciativa?

Desde su creación, la plataforma ha logrado redistribuir más de 49.000 toneladas de comida, evitando que se desperdicien y reduciendo la emisión de 112.451 toneladas de CO₂.

Gracias a eso, más de 300.000 personas en Colombia, México y Ecuador han recibido alimentos a través de una red que ya abarca 130 ciudades y municipios.

EatCloud también ha trabajado de la mano de entidades como la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), el Banco de Alimentos Saciar, el Banco Arquidiocesano de Medellín y la Alcaldía de Medellín, con quienes implementó el programa Cero Hambre Medellín, que logró distribuir más de un millón de platos de comida en apenas seis meses, beneficiando a 36.000 familias vulnerables.

En total, la plataforma ha permitido servir más de 106 millones de platos de comida, impactando comunidades enteras y contribuyendo a la reducción del hambre y el desperdicio.