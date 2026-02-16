Mesa de concertación laboral se reúne para definir propuestas sobre el salario mínimo

El Ministerio de Trabajo convocó este 16 de febrero la mesa de concertación laboral para evaluar las propuestas de trabajadores y empresarios sobre el ajuste del salario mínimo para el próximo período.

El ministro de Trabajo llegó a la reunión con representantes de las principales centrales obreras y gremios empresariales del país.

Las centrales obreras ratificaron su posición de mantener la solicitud de un aumento del 23% en el salario mínimo.

Esta propuesta cuenta con el respaldo de organizaciones como la Andi, uno de los principales gremios empresariales que participa en la mesa de concertación, y el sector bancario, que también manifestó su apoyo a este porcentaje de incremento.

Fenalco y Acopi rechazan el aumento del 23% en el salario mínimo

No todos los sectores empresariales comparten esta posición de mantener el 23%. Fenalco expresó su preocupación señalando que ese aumento afectaría significativamente a las empresas.

Por su parte, Acopi planteó una propuesta diferenciada, sugiriendo que el incremento debería aplicarse de manera distinta según el tipo de contratación.

De acuerdo con María Elena Ospina, presidenta de Acopi, los trabajadores actualmente contratados con salario mínimo mantendrían un derecho adquirido que no se modificaría, sin aplicación de retroactivos.

Los que ya fueron contratados con salario mínimo y que hoy están devengando ese salario mínimo, pues es un derecho adquirido. Eso realmente no les va a cambiar, ni va a haber retroactivos, ni les va a cambiar. ¿Para quién sí va a cambiar? Para las nuevas contrataciones.

Asimismo, Ospina explicó que “las empresas buscan otro tipo de contratos, tercerizan, automatizan. Realmente porque el impacto del salario mínimo ha sido muy grande y ustedes saben que hay muchos costos indexados a este salario mínimo”.

¿Qué busca la nueva mesa de concertación laboral?

La reunión se produce después de que el Consejo de Estado tomara una decisión reciente que llevó nuevamente el tema a la mesa de concertación laboral.

Este espacio de diálogo tripartito busca alcanzar un consenso entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios sobre el ajuste del ingreso mínimo legal.

Las deliberaciones de esta jornada serán determinantes para establecer el monto final del salario mínimo, una decisión que impacta directamente a millones de trabajadores colombianos y tiene efectos en múltiples aspectos de la economía nacional, dado que numerosos costos y tarifas se encuentran vinculados a este indicador laboral.