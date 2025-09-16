CANAL RCN
¿Cómo se prepara el té matcha? Estos son los beneficios y quienes deberían evitarlo

El té matcha se ha convertido en la bebida favorita de muchas personas. Por ello, te contamos los múltiples beneficios de este antioxidante.

Té matcha
Beneficios del té matcha

septiembre 16 de 2025
05:31 p. m.
El té matcha se ha posicionado como una de las bebidas más importantes. Aquí le contamos todas los beneficios y por qué es importante consumirla.

¿Cuáles son los beneficios que tiene el té matcha?

El té matcha es un tipo de té verde en polvo. Es originario de China y muy popular en Japón. Se obtiene a través de hojas de té verde y se someten a un baño de vapor para poder separar los tallos. Luego, hay que molerlas para que se obtenga un polvo fino de color verde.

  1. Ayuda a concentrarse
  2. Reduce la ansiedad y el estrés
  3. Suministra energía evitando el nerviosismo
  4. Mejora el estado de la piel y las uñas
  5. Aumenta la memoria
  6. Regula los niveles de azúcar en la sangre
  7. Protege los problemas cardiovasculares
  8. Previene el mal aliento y las caries
  9. Evita la retención de líquidos
  10. Acelera el metabolismo y quema grasa
¿Cómo se prepara el té matcha?

Aquí los pasos para preparar el té matcha:

  1. Tomar un gramo de té matcha
  2. Pasar el polvo por un colador
  3. Añadir 60 ml de agua
  4. Batir hasta que la mezcla se convierta en espuma

Según expertos, aseguran que lo más recomendable es consumir té matcha en la mañana y beberlo antes de hacer ejercicio, ya que proporciona más energía.

No obstante, el consumo excesivo puede generar diversos efectos contraproducentes, entre ellos, insomnio, molestias digestivas, nerviosismo, entre muchos más.

¿Qué personas no deben consumir té matcha?

Las personas que tienen problemas cardíacos, renales o estomacales no deben consumir este tipo de bebidas por su aporte de cafeína.

Tampoco, se recomienda a quienes siguen un tratamiento para controlar la tensión arterial y los que sufren de anemia. Hay que destacar que las mujeres embarazadas o los niños no pueden consumir este tipo de bebidas.

