CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Cuál es el ejercicio más efectivo para bajar de peso? esto dicen expertos

Son muchas las personas que se cuestionan cuál es el ejercicio más efectivo para perder peso. Le contamos lo que opinan los expertos al respecto.

Foto Freepik

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
04:29 p. m.
La mayoría de las personas se preguntan cuál es el ejercicio más efectivo para perder peso. Si bien todas las rutinas aportan beneficios para mantenerse activos y saludables, algunas pueden acelerar el proceso de reducción de peso más que otras.

¿Cuál es la importancia de realizar ejercicio?

Según varios especialistas, se dice que combinar una alimentación balanceada con una rutina de ejercicio es la clave para que la persona obtenga mejores resultados en su cuerpo.

Sabemos que los cambios en la dieta son el modo más efectivo de perder peso, aseguró Herman Pontzer, profesor de antropología de la Universidad de Nueva York.

Además de la perdida de peso, el ejercicio tiene grandes beneficios como prevenir enfermedades cardíacas, aliviar el estrés, mejorar la conducta de las personas, entre muchas más.

El ejercicio produce muchos beneficios, aseguró el Dr. Chip Lavie, director de laboratorios de ejercicio del Instituto Cardiaco y Vascular Ochsner.

¿Cuál es el ejercicio más efectivo para bajar de peso?

Correr, nadar, hacer pesas y demás ejercicios son claves para una vida saludable. Según una investigación llamada 'Nuffield Health' de Sam Quinn asegura que cada ejercicio tiene su complejidad.

Caminar es gratis, sencillo y efectivo y no debe subestimarse cuando se intenta quemar calorías. Agregar una caminata de 35 minutos a su día (aproximadamente 3.500 pasos), a un ritmo rápido, quemará alrededor de 250 calorías, expresó el estudio.

Recalca que uno de los ejercicios más efectivos es correr, puesto que mejora la salud cardiovascular y mental, fortalece las articulaciones y toda la parte del cuerpo.

Sin embargo, la natación se considera como un ejercicio completo, ya que ayuda a desarrollar y tonificar todos los músculos, en comparación con otros ejercicios.

La natación ayuda a desarrollar los músculos y la fuerza, ejerciendo una tensión mínima sobre las articulaciones en comparación con ejercicios como correr o HIIT.

En conclusión, las personas deberían realizar una actividad física, independientemente del ejercicio, ya que de alguna manera ayuda a la calidad de vida de las personas, mejora la salud, previene enfermedades y demás ventajas.

