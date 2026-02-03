¿Qué es la enfermedad conocida como panleucopenia que afecta a los gatos?

La enfermedad denominada como panleucopenia, o conocida erróneamente como el "Covid de los felinos", es una enfermedad viral altamente infecciosa que ataca principalmente el sistema inmunológico, digestivo y la médula ósea de los gatos.

Ante la noticia que confirmaba un aumento en el reporte de estos casos en la capital, el IDPYBA se pronunció al aclarar que no se han tenido reportes del posible incremento de casos y que actualmente se cuenta con una vacuna que previene y controla la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

Según el instituto, esta enfermedad viral afecta exclusivamente a los gatos y puede provocar síntomas como diarrea, vómito, disminución de las defensas del organismo. No obstante, esta no se transmite tanto a perros como a humanos.

Este virus puede transmitirse al viajar adherido a superficies sin que las personas lo noten por lo que esto facilita su llegada al hogar y su transmisión silenciosa entre otros gatos. Es a partir de esta característica que esta enfermedad ha sido definida como el “Covid de los gatos” a raíz del nivel de prevención para evitar nuevos contagios.

Desde el IDPYBA, se hizo un llamado a la ciudadanía a informarse por medio de fuentes confiables, pues parte de la ciudadanía ha manifestado su temor ante la falsa información que circula. Por esto, la institución insta a no estigmatizar ni abandonar a estos animales.

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante la circulación de dicha información, el Instituto hizo una serie de recomendaciones a los cuidadores de felinos y demás ciudadanos.