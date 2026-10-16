Comer rico también es cuidarse: conozca Zona Longeva del IDRD

¿Y si el próximo plan de fin de semana incluye nuevos sabores, un entorno natural y la oportunidad de aprender a comer mejor? En el

Centro de Felicidad (CEFE) Cometas, administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), funciona Zona Longeva, una propuesta gastronómica de Bien Plantado que invita a descubrir alternativas de alimentación y a incorporar hábitos saludables en la

vida cotidiana.

Ubicado cerca del Cerro del Indio, en Suba, este espacio ofrece preparaciones basadas en plantas, con énfasis en ingredientes naturales y alimentos poco procesados. La experiencia va más allá de sentarse a comer: incluye talleres prácticos de cocina, programas de inmersión, conferencias sobre medicina del estilo de vida y actividades al aire libre que promueven el cuidado personal y la conexión con la naturaleza.

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Zona Longeva se inspira en los hábitos alimentarios de las llamadas Zonas Azules, regiones del mundo conocidas por la longevidad de parte de su población. A partir de esta referencia, sus fundadores proponen una cocina que combina conocimientos científicos, saberes tradicionales e ingredientes naturales para promover una relación más consciente con los alimentos.

La iniciativa complementa la oferta del CEFE Cometas, donde la ciudadanía también encuentra piscinas, gimnasio, espacios deportivos, biblioteca y actividades recreativas, en un entorno rodeado de naturaleza. Para el IDRD, el bienestar va más allá del ejercicio: la alimentación equilibrada, el descanso y el aprovechamiento del tiempo libre también hacen parte de una vida saludable.

“Bajo esta administración los Centros Felicidad se han consolidado como epicentros donde las familias encuentran distintas formas de cuidarse. En el CEFE Cometas, la actividad física y la recreación se complementan con una propuesta que invita a reconocer los alimentos propios de nuestra región.

¿Qué es la Zona Longeva del IDRD?

Espacios como Zona Longeva nos permiten acercar el buen vivir con la naturaleza en la vida cotidiana de las y los bogotanos”, remarcó Daniel

García Cañón, director del IDRD.

Esa relación entre alimentación y bienestar también hace parte de la vida de Johana Martínez Vega, deportista del Equipo Bogotá, quien durante más de 20 años representó a la ciudad en tenis en silla de ruedas y este año comenzó una nueva etapa en el parabádminton.

“Para mí, la alimentación siempre ha sido muy importante. Me gusta preparar mis propios alimentos, elegir productos naturales y evitar los que tienen muchos aditivos. Sé que cuidarme con lo que como es fundamental para mi salud y para rendir en el deporte”, señaló Martínez, quien incluso cultiva algunas hierbas aromáticas en su casa y procura preparar sus alimentos desde cero.

En vísperas del Día Mundial de la Alimentación, que este año tiene como lema: “Innovar hoy para nutrir mañana”, Zona Longeva invita a descubrir que comer bien también puede ser una oportunidad para aprender y compartir.

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La invitación está abierta a quienes quieran probar nuevos sabores, disfrutar de un plan en familia o conocer alternativas para incorporar más alimentos de origen vegetal a su dieta.

No es necesario seguir una alimentación basada en plantas para visitar Zona Longeva. Con esta propuesta, el CEFE Cometas amplía las experiencias disponibles para sus visitantes y fortalece su oferta de bienestar, al integrar el deporte, la recreación y la educación alimentaria en un mismo lugar.

¿Dónde encontrar Zona Longeva?

En el CEFE Cometas, ubicado en la avenida Suba Rincón, diagonal 127A n.º 81-26, localidad de Suba.