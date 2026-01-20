Reunión entre delegados de la red pública hospitalaria de Risaralda y la Nueva EPS: ¿En qué quedaron?

Gerentes y delegados de la red pública hospitalaria de Risaralda sostuvieron una nueva reunión este 20 de enero con directivas regionales de la Nueva EPS, en medio de la creciente preocupación por la falta de pago de la cartera que la entidad mantiene con los centros asistenciales del departamento.

Crisis en Risaralda por deudas de la Nueva EPS

El encuentro dejó como principal compromiso la entrega, el próximo lunes, de cifras claras sobre los recursos adeudados.

De acuerdo con lo informado, el jueves 22 de enero se llevará a cabo una reunión adicional entre directivas nacionales y locales de la Nueva EPS, en la que se analizará de manera detallada la situación financiera de cada hospital.

El objetivo es establecer con precisión los valores en mora y definir qué recursos podrían ser cancelados en el corto plazo, con la expectativa de aliviar parcialmente la crisis que afecta a la red hospitalaria.

Es necesario mencionar que la situación actual ha impactado de forma directa la prestación de servicios. Aunque los hospitales continúan garantizando la atención de urgencias, varios servicios presentan restricciones debido a las dificultades en la red de prestadores, asociadas a la demora en el flujo de recursos por parte de la Nueva EPS y Asmet Salud.

Las expectativas, sin embargo, son moderadas. El gerente del Hospital Nazareth de Quinchía, Carlos Andrés Posada, expresó su preocupación ante la posibilidad de que estos espacios de diálogo no se traduzcan en soluciones reales.

Según indicó, en la reunión no se presentó un plan de choque para resolver problemas críticos como la entrega de medicamentos ni la atención en la red complementaria de salud mental y de pacientes oncológicos, lo que mantiene a los hospitales operando bajo promesas de conciliación y eventuales pagos.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud, Olga Lucía Zuluaga, señaló que durante el encuentro el gerente regional de la Nueva EPS, Carlos Sánchez, presentó información sobre algunos pagos previstos para la red de hospitales.

No obstante, subrayó que el punto más relevante será la reunión programada con el interventor y los gerentes regionales, en la que se revisarán los recursos que podrían liberarse tras el levantamiento de embargos que, según explicó, ascienden a cerca de 2,1 billones de pesos.

Zuluaga insistió en la necesidad de una conciliación de cuentas transparente, pues existen grandes diferencias entre los registros de la EPS y los de los hospitales. Citó casos como los de Santuario, Apía y Santa Rosa, donde las instituciones reportan carteras que oscilan entre 800 y 900 millones de pesos, mientras que en los sistemas de la EPS aparecen saldos contradictorios.

Mientras se concretan los compromisos anunciados, los hospitales continúan operando bajo un estado de alerta.

Según los directivos, se está haciendo un esfuerzo significativo para mantener la atención de urgencias y la asistencia a grupos prioritarios como adultos mayores, niños, pacientes crónicos, personas con enfermedades mentales y aquellos con patologías de alto costo.

No obstante, advierten que, sin soluciones de fondo, la continuidad y calidad del servicio para los usuarios del sistema de salud en Risaralda seguirá en riesgo.