¿Cuál es la carne más efectiva para aumentar masa muscular? Esto dicen los estudios

Una alimentación rica en proteínas es clave para quienes desean desarrollar masa muscular. La carne, por ser una fuente completa de aminoácidos esenciales, es uno de los alimentos más recomendados para este propósito.

RELACIONADO La sorprendente fuente de proteína que potencia los músculos y fortalece los huesos

Sin embargo, no todas las carnes aportan la misma cantidad de proteínas, por lo que es importante conocer cuál ofrece el mayor beneficio.

¿Cuál es la carne con más proteínas para aumentar la masa muscular?

De acuerdo con un análisis publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition, la pechuga de pavo es una de las carnes con mayor contenido proteico, aportando aproximadamente 30 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto.

Además, contiene menos de 2 gramos de grasa y es baja en calorías, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan ganar músculo sin aumentar el porcentaje de grasa corporal.

Por su parte, la pechuga de pollo y ciertos pescados como el atún y el salmón también destacan como fuentes de proteína de alta calidad.

El pollo, por ejemplo, proporciona entre 22 y 25 gramos de proteína por cada 100 gramos, mientras que el atún alcanza hasta 27 gramos en la misma cantidad. Estudios del American Journal of Clinical Nutrition señalan que el consumo de proteínas animales de alta calidad mejora la síntesis muscular y favorece la recuperación tras el ejercicio.

¿Cómo influye la calidad de la proteína en el desarrollo muscular?

No solo la cantidad de proteína es importante, sino también su calidad y biodisponibilidad. Investigaciones de la Universidad de Texas han demostrado que las proteínas de origen animal tienen un perfil de aminoácidos más completo y una mayor absorción en el organismo, en comparación con las proteínas vegetales.

Esto significa que el cuerpo puede aprovecharlas de manera más eficiente para reparar y construir tejido muscular.

Por esta razón, los especialistas en nutrición deportiva recomiendan incluir carnes magras como el pavo y el pollo en la dieta, combinándolas con una ingesta adecuada de carbohidratos y grasas saludables.

De esta manera, se optimiza el proceso de recuperación muscular y se logra un crecimiento eficiente del tejido magro.

De esta manera, la pechuga de pavo se posiciona como una de las mejores opciones para quienes buscan ganar masa muscular, gracias a su alto contenido proteico y su bajo nivel de grasa.

Sin embargo, una alimentación equilibrada y variada, junto con una rutina de entrenamiento adecuada, es clave para alcanzar los mejores resultados.