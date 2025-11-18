¿Cuál es la mejor hora para entrenar si se tiene obesidad, según investigaciones?

Para individuos que enfrentan el desafío de la obesidad, la elección del momento óptimo para realizar actividad física puede ser un factor determinante en la efectividad de sus programas de entrenamiento.

Más allá de la constancia, la ciencia sugiere que la mejor hora para entrenar si se tiene obesidad podría influir significativamente en la quema de grasas, el control glucémico y la adhesión al ejercicio.

RELACIONADO Síntomas silenciosos sobre el colesterol alto que aparecen en climas fríos

Entender cómo el ritmo circadiano y las respuestas metabólicas se sincronizan con la actividad física es crucial para maximizar los beneficios y mejorar la salud.

La obesidad, una condición multifactorial, requiere un enfoque integral que combine dieta, ejercicio y, en algunos casos, intervención médica.

Dentro del componente de actividad física, la investigación reciente ha comenzado a desentrañar la importancia del "timing" del ejercicio, ofreciendo pautas valiosas para personalizar las rutinas.

¿Cómo influye el ritmo circadiano en la elección de la mejor hora para entrenar si se tiene obesidad?

El cuerpo humano opera bajo un reloj biológico interno, conocido como ritmo circadiano, que regula funciones clave como el metabolismo, la temperatura corporal y los niveles hormonales. Estos ritmos pueden influir en la respuesta del cuerpo al ejercicio.

Un estudio publicado en la revista Obesity cómo el ejercicio matutino y vespertino afecta la pérdida de peso y la composición corporal en adultos con obesidad.

La investigación, realizada en una cohorte de más de 5.000 adultos, sugirió que la actividad física moderada a vigorosa realizada entre las 7 a.m. y las 9 a.m. se asociaba con un Índice de Masa Corporal (IMC) y una circunferencia de cintura significativamente más bajos en comparación con el ejercicio realizado más tarde en el día.

Los autores hipotetizaron que esto podría deberse a una mejor regulación de la glucosa y la sensibilidad a la insulina.

Otra investigación, esta vez en Cell Metabolism, aunque no exclusiva para personas con obesidad, ha señalado que el ejercicio matutino podría ser más eficaz para la oxidación de grasas debido a la interacción con los ritmos circadianos de las hormonas relacionadas con el metabolismo lipídico.

Sin embargo, este estudio también destacó que la efectividad puede variar según el tipo de ejercicio y las características individuales.

Por lo tanto, considerar el ritmo circadiano es un elemento fundamental para determinar la mejor hora para entrenar si se tiene obesidad, ya que puede potenciar los resultados metabólicos.

¿De qué manera la adherencia al ejercicio complementa la elección de la mejor hora para entrenar si se tiene obesidad?

Mientras que la fisiología sugiere ventajas en ciertos momentos del día, la adherencia a la rutina de ejercicio es, en última instancia, el factor más crítico para el éxito a largo plazo. Un metaanálisis en Sports Medicine sobre la adherencia al ejercicio en poblaciones con obesidad, aunque no se centró en la hora del día, resaltó que la consistencia es primordial.

Para muchas personas con obesidad, la mañana puede ofrecer un entorno más tranquilo con menos interrupciones, lo que facilita el establecimiento de un hábito. Además, iniciar el día con ejercicio puede influir positivamente en las elecciones alimentarias posteriores y en los niveles de energía.

No obstante, para otros individuos, el ejercicio vespertino puede ser más práctico y sostenible debido a compromisos laborales o familiares.

Un estudio de la Universidad de Copenhague en modelos animales, sugirió que el ejercicio al final del día podría ser más efectivo para controlar el azúcar en sangre.

La clave radica en encontrar un horario que se ajuste de manera realista al estilo de vida de la persona, garantizando así la regularidad. La elección de la mejor hora para entrenar si se tiene obesidad debe ser una decisión personalizada, que integre las ventajas metabólicas con la capacidad de mantener el compromiso a lo largo del tiempo, priorizando siempre la consistencia.