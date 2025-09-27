CANAL RCN
Salud y Bienestar

Síntomas silenciosos sobre el colesterol alto que aparecen en climas fríos

Los especialistas hicieron un listado sobre algunos de los síntomas que pasan desapercibidos y que alertarían esta enfermedad.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
09:03 p. m.
Con el colesterol alto las grasas y otras sustancias pueden acumularse en los vasos sanguíneos llamados arterias, de modo que, esta acumulación se denomina como placa. Al formarse esta placa las arterias pueden estrecharse y obstruirse por lo que esto dificulta que fluya la sangre suficiente por las arterias.

Aunque las causas pueden variar, especialistas han manifestado que algunas de estas no se encuentran bajo el control de las personas. Sin embargo, expertos han hecho importantes asociaciones con algunos síntomas silenciosos que pueden ser signo de esta enfermedad.

Síntomas del colesterol alto en clima frío

Según investigaciones, el frío podría llegar a ser un indicador oculto que lleva a revelar que el colesterol se encuentra más alto de lo normal. Algunos de estos síntomas corresponden al entumecimiento y frío en las extremidades debido a la reducción del flujo sanguíneo.

Aunque el frío en las extremidades se suele atribuir al clima, esta sensación persistente puede ser un claro signo de que los depósitos de grasa restringen el suministro de sangre a los músculos. De no tratarse a tiempo, se puede provocar isquemia crítica de las extremidades, una restricción del flujo sanguíneo que puede dañar la piel y los tejidos.

Otras causas del colesterol alto

El estilo de vida de las personas también incide, de manera sustancial, en esta enfermedad por lo que las dietas ricas en grasas trans, saturadas y no realizar suficiente ejercicio pueden afectar el colesterol. Así mismo, algunas mutaciones genéticas que se transmiten directamente del padre o la madre pueden incidir en esta enfermedad.

Por su parte, algunas afecciones también se encuentran relacionadas con los niveles altos de este, tales como: hipercolesterolemia familiar, enfermedad renal crónica, diabetes, VIH o SIDA, hipotiroidismo, lupus, sobrepeso, obesidad y apnea del sueño.

Algunos medicamentos que también están relacionados con el empeoramiento en los niveles del colesterol son usados para tratar acné, cáncer, presión arterial alta, VIH o SIDA, latidos cardíacos irregulares y trasplantes de órganos.

