¿Qué es el síndrome de la persona rígida? La extraña enfermedad que afectó la vida y la voz de Céline Dion

Durante años, Céline Dion enfrentó problemas de salud que llegaron a afectar su capacidad para caminar, moverse y cantar. En diciembre de 2022, la artista reveló que padecía el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco frecuente que cambió su vida y la obligó a suspender sus presentaciones.

La condición también puso en pausa su carrera musical. Sin embargo, después de un largo proceso de tratamiento y rehabilitación, la intérprete regresó a los escenarios en septiembre de 2026, con una serie de conciertos en París.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

El síndrome de la persona rígida es un trastorno neurológico poco común que afecta el sistema nervioso central, encargado de regular diferentes funciones del organismo, entre ellas el movimiento muscular.

Se considera una enfermedad de origen autoinmune ya que, el sistema de defensas puede atacar por error componentes del propio cuerpo y alterar los mecanismos que ayudan a controlar la actividad de los músculos.

En condiciones normales, el cerebro envía señales que permiten que los músculos se contraigan y se relajen de manera coordinada. En las personas con este síndrome, ese mecanismo de regulación puede verse afectado, lo que genera rigidez y contracciones involuntarias.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos, los síntomas pueden aparecer en el tronco, los brazos y las piernas, y avanzar hasta comprometer la movilidad.

¿Por qué puede hacer que una persona quede rígida o no pueda caminar?

Uno de los aspectos más particulares de esta enfermedad es que los espasmos musculares pueden aparecer de manera repentina y ser muy dolorosos. Las personas diagnosticadas pueden experimentar:

Rigidez persistente en los músculos del abdomen, la espalda, los brazos y las piernas.

Espasmos musculares involuntarios que pueden causar dolor intenso.

Dificultad para caminar y mantener el equilibrio.

Caídas y lesiones debido a las contracciones musculares.

Mayor sensibilidad a ruidos fuertes, movimientos inesperados, contacto físico o situaciones de estrés.

¿Cómo afectó la enfermedad a Céline Dion?

La cantante contó que llevaba años experimentando síntomas antes de recibir el diagnóstico en 2022. En una entrevista publicada en 2026 por Harper's Bazaar, explicó que algunas jornadas eran especialmente difíciles y que llegó a tener problemas para caminar debido al dolor y la rigidez.

La enfermedad también afectó su desempeño artístico. Dion explicó que los síntomas comprometían su voz y su capacidad para presentarse ante el público, por lo que tuvo que cancelar conciertos y suspender su gira.

En 2024, el documental I Am: Céline Dion permitió conocer parte de las dificultades que atravesaba, incluidos episodios de espasmos musculares que le impedían moverse con normalidad.

Después de años de tratamiento y rehabilitación, la artista regresó a los escenarios en septiembre de 2026, cuando inició una residencia de conciertos en París.

¿Cómo se diagnostica esta enfermedad?

Uno de los principales desafíos es que se trata de una condición poco frecuente y sus síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades neurológicas o musculares.

Para llegar a un diagnóstico, los especialistas pueden realizar una evaluación neurológica, análisis de sangre para detectar determinados anticuerpos y una electromiografía, examen que permite estudiar la actividad eléctrica de los músculos.

En algunos casos también se solicitan estudios adicionales, como una resonancia magnética, para descartar otras causas de rigidez.

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares advierte que el síndrome puede confundirse con enfermedades como el Parkinson, la esclerosis múltiple o la fibromialgia.

¿Tiene cura y qué tratamientos existen?

Dependiendo de cada caso, los médicos pueden utilizar medicamentos relajantes musculares, fármacos que actúan sobre el sistema nervioso y tratamientos dirigidos a regular la respuesta inmunitaria, como la inmunoglobulina intravenosa.

La fisioterapia y otras terapias de rehabilitación también pueden ayudar a conservar la movilidad y facilitar las actividades cotidianas.

El tratamiento debe ser individualizado y requiere seguimiento médico, especialmente porque la evolución y la intensidad de los síntomas pueden variar entre pacientes.