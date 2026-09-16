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¿Qué comprar o en qué invertir con el dólar barato?

La moneda estadounidense alcanzó niveles a los que no llegaba hace años. Estas son las mejores oportunidades para aprovecharlos.

Lidis Ribón Aislant

septiembre 16 de 2026
12:06 p. m.
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El dólar estadounidense ha registrado una significativa reducción en su valor frente al peso colombiano, ubicándose en $3.100, un nivel que no se observaba desde hace varios años.

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Esta situación genera oportunidades tanto para el consumo como para la inversión en divisa extranjera.

En este momento hay una ventana favorable para los colombianos que buscan diversificar sus portafolios o realizar compras internacionales, aprovechando la fortaleza temporal del peso frente al dólar.

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Recomendaciones para aprovechar el dólar barato

  • Con un dólar bajo es el momento particularmente adecuado para quienes realizan viajes frecuentes al exterior.
  • Entre las principales oportunidades de compra destacan productos tecnológicos como el iPhone y otros dispositivos electrónicos
  • Productos importados como ropa mediante plataformas internacionales, matrículas para educación virtual en el extranjero, y suscripciones a plataformas de streaming.
  • Para la adquisición de dólares, existen tres canales principales: casas de cambio tradicionales, bancos y plataformas digitales. Estas últimas han ganado popularidad debido a que se pueden comprar fácilmente, tienen comisiones y algunas veces son más baratas.

Sin embargo, es importante identificar el tipo de dólar digital que se adquiere:

  1. Emitidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos en el sistema financiero tradicional
  2. Stablecoins, identificables por apellidos como USDT o USDC, que representan criptomonedas vinculadas al dólar.
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¿Cómo invertir en dólares de manera segura?

En cuanto a las opciones de inversión en dólares, se destacan varias alternativas:

  • Cuentas de ahorro en dólares que generan intereses
  • Fondos de inversión que permiten diversificar en distintos activos
  • Bonos gubernamentales donde el inversionista presta dinero a cambio de intereses
  • ETF (fondos cotizados) que posibilitan invertir en índices y acciones.

Para invertir en dólares es importante verificar que sean plataformas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y avaladas por la Bolsa de Valores de Colombia.

Considerar la compra de activos denominados en dólares como acciones estadounidenses, Bitcoin u oro, que ofrecen exposición al dólar, pero también al crecimiento de ese activo.

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