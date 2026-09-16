¿Qué comprar o en qué invertir con el dólar barato?

El dólar estadounidense ha registrado una significativa reducción en su valor frente al peso colombiano, ubicándose en $3.100, un nivel que no se observaba desde hace varios años.

Esta situación genera oportunidades tanto para el consumo como para la inversión en divisa extranjera.

En este momento hay una ventana favorable para los colombianos que buscan diversificar sus portafolios o realizar compras internacionales, aprovechando la fortaleza temporal del peso frente al dólar.

Recomendaciones para aprovechar el dólar barato

Con un dólar bajo es el momento particularmente adecuado para quienes realizan viajes frecuentes al exterior.

Entre las principales oportunidades de compra destacan productos tecnológicos como el iPhone y otros dispositivos electrónicos

Productos importados como ropa mediante plataformas internacionales, matrículas para educación virtual en el extranjero, y suscripciones a plataformas de streaming.

Para la adquisición de dólares, existen tres canales principales: casas de cambio tradicionales, bancos y plataformas digitales. Estas últimas han ganado popularidad debido a que se pueden comprar fácilmente, tienen comisiones y algunas veces son más baratas.

Sin embargo, es importante identificar el tipo de dólar digital que se adquiere:

Emitidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos en el sistema financiero tradicional Stablecoins, identificables por apellidos como USDT o USDC, que representan criptomonedas vinculadas al dólar.

¿Cómo invertir en dólares de manera segura?

En cuanto a las opciones de inversión en dólares, se destacan varias alternativas:

Cuentas de ahorro en dólares que generan intereses

Fondos de inversión que permiten diversificar en distintos activos

Bonos gubernamentales donde el inversionista presta dinero a cambio de intereses

ETF (fondos cotizados) que posibilitan invertir en índices y acciones.

Para invertir en dólares es importante verificar que sean plataformas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y avaladas por la Bolsa de Valores de Colombia.

Considerar la compra de activos denominados en dólares como acciones estadounidenses, Bitcoin u oro, que ofrecen exposición al dólar, pero también al crecimiento de ese activo.