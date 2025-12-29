Cámaras de bronceo podrían envejecer la piel y aumentar los riesgos de cáncer, según expertos

El uso de cámaras de bronceo es una de las prácticas que tomaron mayor popularidad a finales de los años 70 por lo que dicha moda fue promovida gracias a la tendencia de tener una piel canela y lucir un bronceado que solo demostrara la presencia de los famosos tirantes del bikini.

Sin embargo, esta práctica ha estado sujeta a serias advertencias, por parte de especialistas, que han hablado sobre las consecuencias que los rayos de estas cámaras generan sobre la piel de las personas.

Riesgos de las cámaras de bronceo

Según especialistas de Mayo Clinic, no existe ningún tipo de cámara de bronceo que no sea peligrosa y que no cause daños en la piel. Esto a raíz de la peligrosa exposición a la luz ultravioleta que causa daños en las diferentes capas de la piel. Dicha radiación UVA se encuentra asociada con el envejecimiento prematuro, la aparición de diferentes arrugas y distintas manchas de la edad.

Estos no son los únicos riesgos a los que las personas que usan estos artefactos se exponen ya que los expertos también alertaron sobre el aumento en los riesgos de adquirir cáncer de piel y el melanoma que es el más mortal.

Según la American Cancer Society, el melanoma es mucho menos frecuente que otros tipos de cánceres de piel, pero es el más peligroso al tener altos riesgos de propagarse a otras partes del cuerpo de no tratarse a tiempo.

Por esto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ahora exige que todas las camas de bronceado muestren una etiqueta de advertencia sobre sus riesgos y la prohibición de usarlas para menores de 18 años.

¿Cómo broncearse de manera segura?

Según los especialistas de Mayo Clinic, la mejor manera de evitar las quemaduras de sol y la radiación ultravioleta es aplicarse protector solar de amplio espectro, con factor de protección solar de por lo menos 30 y aplicarlo con frecuencia.

“Tenga presente que la mayoría de los productos de bronceado artificial no contienen protector solar y el color que da un producto de bronceado artificial no protege la piel contra los rayos ultravioletas; por lo tanto, si los usa para estar afuera, igual necesita aplicarse un protector solar de amplio espectro para mantener la piel a salvo de los rayos ultravioletas”, precisa Mayo Clinic.