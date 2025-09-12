CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Las dudas presupuestales alrededor de la reforma a la salud: ¿Tendrá luz verde en el Senado?

La senadora Norma Hurtado se refirió a la reforma en La Mesa Ancha.

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
08:45 a. m.
La reforma a la salud impulsada por el gobierno enfrenta hoy su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, en medio de una aguda controversia sobre su viabilidad financiera e impacto en la atención a los pacientes.

La senadora Norma Hurtado advirtió sobre las consecuencias del modelo propuesto. El debate retoma una discusión que había sido suspendida tras un oficio del viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pozos, quien condicionó la reforma a la aprobación de la ley de financiamiento.

Las ponencias sobre la mesa

Esta última busca recaudar 16.5 billones de pesos, cifra que ha generado resistencia en el Congreso. 14 parlamentarios votaron para suspender inicialmente la discusión hasta resolver el tema del financiamiento.

La senadora Hurtado explicó que actualmente existen tres ponencias en trámite: una positiva radicada meses atrás, una de archivo presentada por la oposición, y una alternativa elaborada por las senadoras Ana Paola Agudelo, Lorena Ríos y ella misma.

Uno de los puntos más controversiales es el costo de la reforma. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estimó que la implementación costaría 126 billones de pesos, equivalente a construir cuatro veces el Metro de Bogotá.

El impacto financiero de la reforma

Julio César Iglesias criticó duramente la gestión gubernamental: “Una malísima decisión del Gobierno fue haber asfixiado los dos primeros años el sistema. ¿Con qué propósito? Con debilitar tal vez a las EPS”. 2.033 pacientes de enfermedades huérfanas han perdido la vida debido a recortes en los presupuestos máximos.

Adicionalmente, el Gobierno controla EPS importantes, incluyendo Sanitas, la cual permanece bajo supervisión de la Superintendencia de Salud. “Todos los indicadores, tutelas presentadas que se han multiplicado, quejas y reclamos que se han multiplicado demuestran que el piloto de la reforma ha fracasado”, afirmó.

