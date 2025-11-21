CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Cuántos litros de agua se debería tomar al día?

La falta de agua puede provocar deshidratación, lo que puede generar cansancio y falta de energía.

Importancia de beber agua
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
01:39 p. m.
En repetidas ocasiones circula información que asegura que beber varios litros de agua al día mejora la salud, embellece la piel e incluso ayuda a bajar de peso. Tanto así, que a adultos y niños se les recomienda llevar siempre una botella de agua.

¿Cuánta agua necesita realmente el cuerpo?

Una recomendación muy difundida sugiere beber ocho vasos de 240 ml al día, es decir, cerca de dos litros de agua. Sin embargo, esta "regla" no está respaldada por evidencia científica sólida ni coincide con las recomendaciones oficiales de muchos países.

La realidad es que no existe una fórmula única que funcione para todas las personas, ya que las necesidades de hidratación dependen de factores como la edad, el clima, la actividad física y el estado de salud.

Conocer mejor cómo responde tu cuerpo te ayudará a determinar la cantidad de agua que debes consumir diariamente.

Beneficios de beber agua

El agua es el principal componente químico del organismo y representa entre el 50% y el 70% del peso corporal. Mantener un buen nivel de hidratación aporta múltiples beneficios, entre ellos:

  • Facilita la eliminación de desechos a través de la orina, el sudor y las heces.
  • Ayuda a mantener la temperatura corporal estable.
  • Lubrica y amortigua las articulaciones.
  • Protege los tejidos sensibles.

La falta de agua puede provocar deshidratación, un trastorno que ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente líquido para funcionar correctamente. Esto puede causar cansancio, falta de energía y afectar diversas funciones esenciales.

