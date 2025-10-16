Más de 150 niños han fallecido por infecciones respiratorias en Colombia

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Se estima un promedio de cuatro millones de muertes por esta enfermedad en el mundo, según explicó la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Niños fallecidos por infecciones respiratorias en el país

El grupo poblacional con mayor riesgo de morir son los niños menores de cinco años por lo que, según el boletín epidemiológico número 40 del Instituto Nacional de Salud (INS), con corte al 4 de octubre, Colombia registra 159 muertes confirmadas por IRA en menores de cinco años, de las cuales 113 fueron confirmadas por clínica y 46 por laboratorio.

La tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en este grupo etario se ubica en 4,3 por cada 100.000 menores de cinco años, pero el panorama podría empeorar. El INS advierte que las proyecciones indican un incremento sostenido en las próximas semanas, con una tasa que podría superar los 9,0 por cada 100.000 menores antes de finalizar el año.

Algunos de los departamentos con más muertes reportadas son Chocó 24, Antioquia 19, Bogotá 11, Nariño 9 y Cundinamarca y La Guajira 8 cada uno. Además, 97 muertes permanecen en estudio para determinar si están relacionadas con infección respiratoria aguda.

Factores que aumentan los contagios

Según Luz Adriana Ausique, experta en terapia respiratoria de la Universidad Manuela Beltrán, advierte que durante los últimos meses del año aumenta la exposición a virus respiratorios debido a las reuniones sociales y a los cambios climáticos.

“Hacia fin de año aumenta la interacción social por reuniones familiares y eventos, y eso facilita la transmisión de virus de persona a persona. Además, los cambios del clima como días soleados seguidos por lluvias intensas favorecen la propagación de infecciones respiratorias”, explicó Ausique.

Así mismo, la especialista mencionó algunos de los síntomas de alarma que suelen presentarse con mayor severidad tanto en niños como en adultos mayores. Por esto, enfatizó en la importancia de consultar a tiempo ante estos signos de alarma.

“Hay signos de alarma como una tos que no mejora, dificultad para respirar, fiebre, malestar general y, en los niños, irritabilidad y pocas ganas de comer, dolor de oído o cabeza”, explicó la especialista.

Recomendaciones para evitar contagios