Crean suplemento nutricional que promete combatir la desnutrición en Colombia: ¿de qué se trata?

La iniciativa surgió en medio del aumento de la inseguridad alimentaria que afecta a millones de personas en América Latina.

Desnutrición infantil

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
01:05 p. m.
El Día Mundial de la Alimentación, conmemorado cada 16 de octubre, pone sobre la mesa uno de los mayores retos globales: garantizar que todas las personas puedan acceder a una dieta saludable y sostenible.

A pesar de los esfuerzos internacionales, la inseguridad alimentaria sigue creciendo, especialmente en América Latina, donde millones de personas no tienen los recursos suficientes para adquirir alimentos nutritivos.

De acuerdo con el Banco Mundial, en 2024 cerca del 32% de la población mundial no podía costear una dieta saludable. Incluso, en Colombia, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que 13 millones de personas viven en condiciones de inseguridad alimentaria.

Crean suplemento nutricional que promete combatir la desnutrición

Frente a este panorama, han comenzado a desarrollar proyectos para fortalecer la seguridad alimentaria en el país.

Una de las más recientes es NutriAmor, una plataforma de nutrición creada por Griffith Foods, cuyo propósito es mejorar el acceso a alimentos saludables, asequibles y sostenibles para las poblaciones más vulnerables.

La iniciativa está centrada en una bebida láctea en polvo fortificada con proteínas híbridas, vitaminas y minerales esenciales, diseñada para niños, mujeres embarazadas, madres lactantes y adultos mayores.

Cada porción de este producto aporta alrededor del 25% de las necesidades calóricas diarias de un niño, convirtiéndose en una herramienta clave para combatir la desnutrición y promover el bienestar.

¿En dónde se puede encontrar?

Actualmente, el programa beneficia a más de 9.000 niños y 2.000 mujeres embarazadas o lactantes en Colombia, con una distribución estimada de 283.000 porciones mensuales a través de hospitales, escuelas, farmacias, bancos de alimentos y centros de atención para adultos mayores.

Con los resultados obtenidos, Griffith Foods evalúa la expansión progresiva del modelo hacia otros países.

