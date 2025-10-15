Microplásticos son asociados con los cambios en el microbioma intestinal, según investigación

Los microplásticos se han convertido en una de las principales problemáticas de salud que han concentrado la especial atención de los investigadores, pues estas partículas se encuentran tanto en el ambiente como en los alimentos y el agua que las personas beben a diario.

Ante el aumento de enfermedades gastrointestinales en poblaciones jóvenes, alrededor del mundo, científicos llevaron a cabo una investigación en la que descubrieron que estas partículas tienen la capacidad de alterar la actividad metabólica microbiana.

Microplásticos e intestino

El estudio, realizado por la Universidad de Graz en Australia, investigó muestras de heces humanas que fueron expuestas a cinco tipos de microplásticos como poliestireno, polipropileno, polietileno, entre otros. Dichas concentraciones sirvieron para examinar los posibles efectos de estos sobre los humanos.

Como parte del resultado se descubrió que, aunque los recuentos totales de bacterias y viables se mantuvieron estables, estos microplásticos registraron un aumento de la acidez en los niveles de pH más bajos por lo que se demostró una alteración en la actividad metabólica microbiana.

También se detectaron cambios abundantes en las familias bacterianas, la mayoría pertenecientes al filo Bacillota, que son esenciales para el equilibrio intestinal y los procesos de digestión.

Las alteraciones de las sustancias químicas también fueron otros de los puntos más importantes de la investigación ya que estos microplásticos modificaron los niveles de ácido valérico, lisina, ácido láctico y ácido 5-aminopentanoico.

“Los microplásticos también pueden contener sustancias químicas que influyen directamente en el metabolismo bacteriano. Esto puede provocar cambios en la producción de ácido, lo que podría actuar como una respuesta al estrés bacteriano, alterando involuntariamente el pH intestinal. Estos cambios podrían desencadenar ciclos de retroalimentación que afecten aún más el equilibrio del microbioma”, explicó Christian Pacher-Deutsch, autor principal del estudio.

¿Cuáles son las enfermedades generadas por los microplásticos?

Según la investigación, algunos de los patrones bacterianos que se descubrieron reflejaron características asociadas con trastornos depresivos y enfermedades intestinales de alta complejidad.

Aunque la investigación asegura que es prematuro afirmar estas alteraciones, los expertos sugirieron evitar el consumo de alimentos que contengan estas partículas.