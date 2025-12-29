Salud Colsubsidio cerrará dispensación de medicamentos a afiliados de la Nueva EPS desde enero de 2026

Salud Colsubsidio anunció que a partir del jueves 1 de enero de 2026 se dará el cierre definitivo del servicio de dispensación de medicamentos para los usuarios afiliados a la Nueva EPS en todos sus puntos de atención a nivel nacional.

RELACIONADO Hospital Universitario San José de Popayán suspende servicios a Nueva EPS por deuda de 122 mil millones

De acuerdo con el comunicado oficial, hasta el 31 de diciembre de 2025 la entrega de medicamentos continuará de manera habitual en las sedes autorizadas, sin modificaciones en los procesos actuales para los pacientes.

La entidad precisó que la continuidad de los tratamientos médicos y la definición de nuevos gestores farmacéuticos será responsabilidad directa de la Nueva EPS, conforme a la normatividad vigente del sistema de salud colombiano.

RELACIONADO Fundación Liga Ama suspende atención a afiliados de Nueva EPS en Risaralda por millonaria deuda

Transición en manos de la Nueva EPS

Por su parte, Nueva EPS informó que esta misma semana se definirá quién asumirá la entrega de medicamentos a los afiliados a partir del próximo año, como parte del proceso de transición que se avecina.

La decisión implica ajustes inmediatos en la red de atención, pues la EPS deberá garantizar que los pacientes continúen con sus tratamientos sin interrupciones.

RELACIONADO Pacientes con enfermedades huérfanas denuncian falta de atención médica por parte de Nueva EPS en Valle del Cauca

Impacto en más de 11 millones de afiliados

Salud Colsubsidio recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Nueva EPS, donde se divulgará información actualizada sobre cómo se realizará la dispensación futura y a qué puntos deberán acudir los pacientes.

Este anuncio impactará directamente a más de 11 millones de colombianos, cifra que convierte a la Nueva EPS en la más grande del país.