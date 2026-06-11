El papa León XIV llegó a Uruguay e inicia su esperada gira por Latinoamérica

Sobre las 2:27 de la tarde de este 6 de noviembre el papa León XIV llegó a Uruguay, en donde iniciará su esperada gira por Latinoamérica que incluye visitas a Argentina y Perú.

El sumo pontífice arribó en un avión de ITA Ariways al aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo, en donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi.

La agenda para el papa durante su primer día en Uruguay incluye una ceremonia en la Plaza de la Independencia, una reunión con el presidente Orsi, la entrega de las llaves de la ciudad y vísperas en la Catedral Metropolitana.

Se espera que el santo padre visite también Paysandú y Florida en los próximos días.

¿Qué otros países visitará el papa León XIV?

En Perú, se espera que el papa visite Chiclayo, que fue en donde sirvió como misionero durante varios años.

Serán 12 días de viaje apostólico por el sur del continente americano. Del 6 al 8 de noviembre estará en Uruguay; del 8 al 11 de noviembre viajará a Argentina y pasará por ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Cabe señalar que han pasado casi 40 años desde la última vez que un papa visitó ese país.

Finalmente, del 11 al 17 de noviembre, León XIV estará en Perú, en ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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