CANAL RCN
Salud y Bienestar

Diseños de sonrisa y mal aliento ¿Cómo evitar que esto ocurra con cuidados básicos?

La higiene es fundamental a la hora de realizar un tratamiento en dientes naturales.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
08:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los diseños de sonrisa están construidos con el objetivo de simular sonrisas perfectas por lo que cada vez más estas prácticas se han popularizado en las generaciones actuales.

Pese a que varios de estos tratamientos poseen costos elevados, la falta de higiene y cuidado puede generar malas experiencias que involucran directamente al aliento de las personas.

OMS responde ante la polémica asociación entre el autismo y el acetaminofén
RELACIONADO

OMS responde ante la polémica asociación entre el autismo y el acetaminofén

Diseños de sonrisa y mal aliento

Gracias a los avances tecnológicos se han podido evolucionar las diferentes técnicas que se implementan para hacer los diferentes diseños de sonrisa. Desde carillas hasta diseños modelados a través de tecnología 3D, el concepto de dentadura perfecta es uno de los temas que más atrae a las nuevas generaciones.

No obstante, los resultados se pueden ver perjudicados si no se lleva un adecuado cuidado por lo que especialistas en ortodoncia han asociado malas prácticas con serios problemas dentales.

Mala higiene dental

Según expertos, el éxito de una sonrisa saludable recae sobre la higiene bucodental que se lleve a cabo. Por esto es fundamental el cepillado después de cada comida para no restarle brillo a los dientes, dañar el color del esmalte y eliminar los residuos de comida que generan mal aliento. Incluir el enjuague bucal y el hilo dental, como mínimo una vez al día, también es trascendental.

Reducir consumo de bebidas oscuras

Parte de los cuidados fundamentales de un diseño de sonrisa corresponde a la reducción en el consumo de algunas bebidas como café negro, vino y algunos tipos de té. De no hacerlo se pueden correr riesgos de manchar o oscurecer los dientes, de manera permanente.

¿Por qué aparecen los orzuelos y cómo prevenirlos?
RELACIONADO

¿Por qué aparecen los orzuelos y cómo prevenirlos?

Reducción del azúcar

Las caries son el resultado de un consumo excesivo de azúcar por lo que dentro de las recomendaciones para cuidar los diseños de sonrisa se sugiere minimizar su consumo.

Constancia en las revisiones médicas

Parte del éxito de estos procedimientos corresponden a la constante vigilancia que se les haga. Por esto, programar las citas con el dentista es esencial para prevenir problemas y hacer correcciones a tiempo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Síntomas silenciosos sobre el colesterol alto que aparecen en climas fríos

Corte Constitucional

Corte Constitucional declaró bajo cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos

Coronavirus

¿Hay alerta en Bogotá por Covid-19? Autoridades se pronunciaron y dieron tranquilidad

Otras Noticias

Comercio electrónico

Trucos infalibles para encontrar productos con precios más económicos en SHEIN

Una extensión de Google Chrome puede ayudar a encontrar bonos para adquirir productos a precios todavía más bajos.

Asia

Más de 200.000 personas tuvieron que ser evacuadas por tifón Bualoi en Vietnam

En lo que va del 2025, más de 100 personas murieron o desaparecieron en desastres naturales registrados en el país asiático.

Liga BetPlay

Millonarios se aleja: así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras triunfo de Nacional

Secretaria de Movilidad

Por carrera Global Energy, cierres viales afectarán la movilidad en Bogotá este domingo

Conciertos

Concierto de Kendrick Lamar en Bogotá fue cancelado: estas son las razones