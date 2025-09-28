Diseños de sonrisa y mal aliento ¿Cómo evitar que esto ocurra con cuidados básicos?

Los diseños de sonrisa están construidos con el objetivo de simular sonrisas perfectas por lo que cada vez más estas prácticas se han popularizado en las generaciones actuales.

Pese a que varios de estos tratamientos poseen costos elevados, la falta de higiene y cuidado puede generar malas experiencias que involucran directamente al aliento de las personas.

Diseños de sonrisa y mal aliento

Gracias a los avances tecnológicos se han podido evolucionar las diferentes técnicas que se implementan para hacer los diferentes diseños de sonrisa. Desde carillas hasta diseños modelados a través de tecnología 3D, el concepto de dentadura perfecta es uno de los temas que más atrae a las nuevas generaciones.

No obstante, los resultados se pueden ver perjudicados si no se lleva un adecuado cuidado por lo que especialistas en ortodoncia han asociado malas prácticas con serios problemas dentales.

Mala higiene dental

Según expertos, el éxito de una sonrisa saludable recae sobre la higiene bucodental que se lleve a cabo. Por esto es fundamental el cepillado después de cada comida para no restarle brillo a los dientes, dañar el color del esmalte y eliminar los residuos de comida que generan mal aliento. Incluir el enjuague bucal y el hilo dental, como mínimo una vez al día, también es trascendental.

Reducir consumo de bebidas oscuras

Parte de los cuidados fundamentales de un diseño de sonrisa corresponde a la reducción en el consumo de algunas bebidas como café negro, vino y algunos tipos de té. De no hacerlo se pueden correr riesgos de manchar o oscurecer los dientes, de manera permanente.

Reducción del azúcar

Las caries son el resultado de un consumo excesivo de azúcar por lo que dentro de las recomendaciones para cuidar los diseños de sonrisa se sugiere minimizar su consumo.

Constancia en las revisiones médicas

Parte del éxito de estos procedimientos corresponden a la constante vigilancia que se les haga. Por esto, programar las citas con el dentista es esencial para prevenir problemas y hacer correcciones a tiempo.