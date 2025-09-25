CANAL RCN
OMS responde ante la polémica asociación entre el autismo y el acetaminofén

La Organización Mundial de la Salud se pronunció ante las polémicas declaraciones por parte del presidente Donald Trump.

Foto: AFP y Freepik
Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
12:18 p. m.
Una reciente polémica se desató a raíz de que Donald Trump dio a conocer, en los días más recientes, investigaciones que asocian el autismo en menores con el consumo de medicamentos como el acetaminofén por parte de mujeres en estado de embarazo.

Ante la mediática polémica, algunas comunidades científicas se han mostrado en contra de dichas declaraciones, pues sustentan que este medicamento es uno de los más seguros para el consumo de mujeres en estado de embarazo.

OMS sobre el autismo y el acetaminofén

La Organización Mundial de la Salud también tomó partido ante la gran polémica que el mandatario estadounidense desató. Por medio de un reciente comunicado, el organismo dio a conocer que insiste en la falta de evidencia concluyente que confirme un posible vínculo entre el autismo y el consumo de acetaminofén durante el embarazo.

Según sus cifras, en el mundo, 1 de cada 127 personas sufren del trastorno del espectro autista, considerada como un conjunto diverso de afecciones relacionadas con el desarrollo del cerebro. Aunque se han llevado a cabo investigaciones para examinar esta posible relación, hasta el momento no se ha establecido ningún lazo consecuente.

Así mismo, la OMS recomienda seguir las recomendaciones de sus médicos ya que consideran que cualquier medicamento debe utilizarse con mayor precaución, especialmente durante los primeros tres meses de embarazo.

Vacunas y su posible relación con el autismo

De igual manera, la OMS reiteró la falta de bases para confirmar que las vacunas infantiles generen autismo, pues consideró que algunas de estas investigaciones cometieron errores ya que fueron desacreditados.

“Desde 1999, los expertos independientes que asesoran a la OMS han confirmado en reiteradas ocasiones que las vacunas, incluidas las que contienen tiomersal o aluminio, no causan autismo, ni otros trastornos del desarrollo”, aseguraron.

Finalmente, la organización puntualizó que este trastorno del desarrollo neurológico figura entre las afecciones neurológicas y de salud mental prioritarias que se abordarán en la cuarta reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre las enfermedades no transmisibles.

