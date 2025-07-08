Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención

Hace algunos meses, la Superintendencia tomó la decisión de intervenir la subred Centro Oriente de Bogotá. Sin embargo, esta semana levantaron esa intervención y este 7 de agosto, nuevamente la subred vuelve a manos del Distrito.

Subred Centro Oriente vuelve a manos del Distrito

Fueron en total 15 meses los que duró la intervención forzosa de la subred Centro Oriente, pero ahora, la Secretaría Distrital de Salud retoma su control.

Esto debido a las mejoras de la entidad en temas financieros, administrativos que llevaron a la intervención de la entidad.

“El Distrito manifestó en su momento no estar en desacuerdo con esos hallazgos. El Distrito en su momento lo que manifestó es que era un gobierno entrante que reconocía efectivamente las fallas en las que se encontró la subred Centro Oriente y que teníamos la capacidad y la voluntad de corregir todos esos hallazgos”, aseguró Gerson Bermont, secretario de Salud distrital.

También indicó que “la mayoría de estos eran administrativos, falta de actas para seguimientos de control de indicadores maternidad y otros indicadores de salud pública”.

En su opinión, el trabajo debió haberse de manera conjunta con la Superintendencia, pero ahora, el Distrito fortalecerá la subred Centro Oriente con una inversión de 19.500 millones de pesos y a su vez reactivará la junta directiva para que se retomen las funciones.

“Lo que va a pasar es que analicemos, entre todos, sindicatos, trabajadores, proveedores y la entidad, los mejores procesos para poder sacar adelante a la subred Centro Oriente. Lo que va a pasar es un ejercicio de cooperación conjunta y un esfuerzo inmenso del Distrito, pero también por parte de los trabajadores”, añadió Bermont.

Según el Distrito, hasta el momento no se conoce el estado de la entidad, aseguró que contratarán una auditoría forense.