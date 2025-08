Deuda de las EPS con hospitales superan el billón de pesos en Cundinamarca

La crisis del sistema de salud en Colombia continúa empeorando, con consecuencias cada vez más graves para los pacientes y las instituciones médicas.

Millonaria suma: deudas de EPS a hospitales generan preocupación

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, ha revelado que la deuda de la EPS con los hospitales de la región asciende a 1,2 billones de pesos, una cifra alarmante que pone en riesgo la operatividad de estos centros de salud.

La situación es particularmente crítica para pacientes con enfermedades complejas y que requieren medicamentos de alto costo. Ana María, madre de una joven con epilepsia en Madrid, Cundinamarca, relató su difícil experiencia.

“El caso ejemplo de mi hija, toma medicamentos para la epilepsia, donde ya ni siquiera la tutela, la ampara, la favorece. Este síndrome es complejo porque pese a la cantidad de medicamentos que toma, continuamente sigue convulsionando, entrando en estatus convulsivo. Anoche, esta madrugada, hoy en estatus convulsivo”, explicó.

También aseguró que anteriormente lo que hacía era irse de urgencias si su hija no contaba con medicamentos, pero ahora ya esa alternativa no le garantiza obtener los fármacos.

“Era para nosotros como tener un as bajo la manga, por decir de alguna manera, perdónenme la expresión. Mi hija no tenía el medicamento, los usuarios no tenían el medicamento, corríamos a urgencias y en urgencias nos daban el medicamento. Ahora para ir a urgencias tenemos que llevar el medicamento, ya no nos garantizan”, añadió.

Los usuarios del sistema de salud se han visto obligados a recurrir a las redes sociales para visibilizar sus casos y solicitar ayuda.

Muchos graban con sus celulares las situaciones que enfrentan en los centros de salud, como largas filas y falta de medicamentos.

La escasez de medicamentos y la falta de atención adecuada están llevando a situaciones desesperadas.

Pacientes desesperados por la falta de medicamentos

Ana María comentó que los medicamentos que necesita su hija “son medicamentos tan costosos que uno dice, bueno, hago una rifa, pero ya ni siquiera una rifa puede superar estos costos porque son demasiado elevados, son muchos medicamentos".

La situación ha llegado a un punto crítico donde incluso las tutelas, un recurso legal tradicionalmente efectivo para garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos, ya no están siendo suficientes para amparar a los pacientes.

Mientras tanto, las instituciones médicas luchan por mantenerse operativas con los escasos recursos que reciben.

La deuda millonaria de las EPS con los hospitales de Cundinamarca es solo un ejemplo de la crisis financiera que enfrenta el sector salud en todo el país.