Dos camas pediátricas cerraron por día el último año en Colombia

Los más pequeños también se han visto golpeados por la crisis que mantiene al límite el sistema de salud colombiano.

De acuerdo con el Sindicato de Pediatras de Colombia, los incumplimientos en los pagos provocaron que, en promedio, dos camas pediátricas cerraran cada día entre julio de 2025 y junio de 2026.

Los territorios más afectados han sido el departamento del Cesar, con 93 cierres; seguido de Santa Marta, con 81; Bogotá, con 77; Antioquia, con 64, y Barranquilla con 57.

Según el presidente del Sindicato de Pediatras, Diocel Lancheros, “desafortunadamente, el indicador que prima es el financiero y no se ven los indicadores de salud, que es lo que debería importar en la prestación de estos servicios”.

La alarmante radiografía mantiene al gremio y a sus pacientes bajo alerta:

Las familias con niños y médicos pediatras advierten que la falta de camas demora la prestación de servicios y, en algunos casos, los obliga a desplazarse para recibir la atención requerida:

En palabras de Lancheros, “son barreras geográficas, porque tiene que desplazarse mucho más para acceder a un servicio de urgencias. Además, implica la negación de servicios, demoras para la atención. Si no hay cama en cuidados intensivos va a aumentar el riesgo para el paciente”.

Además, advierte que “el talento humano en salud se ha visto profundamente afectado por esta problemática. Nosotros somos los que le ponemos la cara al sistema. Somos los que tenemos que explicarles a las personas angustiadas, muchas veces agresivas, qué es lo que está sucediendo”.

Servicios de urgencias registran una ocupación del 230% solo en Bogotá:

La crisis por el cierre de camas pediátricas, incluso, llevó al secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, a pronunciarse. A través de su cuenta en la red social X advirtió que “la ciudad no resiste un cierre más, estamos al 230% de ocupación en urgencias pediátricas y se trata de más de 5 mil atenciones mensuales que tendrían dificultades desde el 1 de julio”.

Según la subsecretaria de Servicios de Salud de Bogotá, Yidney García, “tenemos una alta ocupación por varios motivos y el primero es que los procesos administrativos al interior de los mismos servicios de urgencias están presentando demoras significativas en la resolución de los trámites de remisión y ubicación de niños y adultos”.