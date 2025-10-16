Efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes, según una psicóloga infantil

Con más de 15 años de experiencia, Yepes analiza cómo la hiperconectividad está alterando el desarrollo, la atención y la conexión emocional en las familias, y ofrece claves para equilibrar tecnología y bienestar.

El impacto del mundo digital en la salud mental infantil

La tecnología transformó la forma en que los niños y adolescentes se relacionan con el mundo. Según Olga Lucía Yepes, el acceso constante a redes, juegos y notificaciones genera un patrón de gratificación inmediata que interfiere con procesos clave del cerebro, como la autorregulación, la atención y la tolerancia a la frustración.

Datos recientes en Estados Unidos revelan que más del 50 % de los adolescentes usa pantallas recreativas por más de cuatro horas diarias, y uno de cada cuatro presenta síntomas de ansiedad o depresión. Aunque no existe una relación directa de causa-efecto, el uso excesivo de dispositivos sí se considera un factor de riesgo para la salud mental, especialmente cuando se convierte en una vía de escape emocional.

Padres hiperconectados: el nuevo reto de la crianza

El fenómeno no solo afecta a los hijos. Yepes advierte que muchos adultos viven bajo “estrés digital”, con interrupciones constantes y una sensación de estar siempre disponibles. Este agotamiento tecnológico disminuye la presencia emocional de los padres, generando distancia afectiva y una menor calidad en la convivencia familiar.

“Si los padres llegan cansados, pero siguen conectados, el mensaje que reciben los niños es que la tecnología tiene más importancia que la interacción humana”, explica la especialista.

Señales de alerta del exceso de pantallas

Entre los síntomas más comunes que indican afectación emocional por el uso digital están: cambios de humor, irritabilidad, dificultad para dormir, problemas de concentración, aislamiento social y ansiedad ante la desconexión.

Un estudio con más de 50.000 jóvenes (ArXiv, 2025) confirmó que quienes usan pantallas más de cuatro horas diarias presentan hasta un 65 % más de probabilidad de experimentar ansiedad o depresión que quienes las usan menos tiempo.

Además, el exceso de exposición digital puede alterar la neuroplasticidad y las conexiones cerebrales, favoreciendo circuitos de recompensa rápida y debilitando los de empatía, planificación y reflexión.

La autoestima en la era de los “likes”

Las redes sociales se convirtieron en un espejo que distorsiona la percepción propia, sobre todo durante la adolescencia. Yepes explica que la autoestima, que debería formarse a partir del reconocimiento interno, hoy depende en muchos casos de la validación externa.

“La comparación constante con vidas idealizadas genera inseguridad y autoexigencia desde edades tempranas”, señala. En esta etapa, el cerebro busca pertenencia y aprobación social, y las redes amplifican esa necesidad. Por eso, es clave que los padres promuevan la autopercepción positiva y el pensamiento crítico digital.

Consejos para equilibrar tecnología y bienestar emocional

Para reducir los efectos negativos de la exposición digital, la experta recomienda:

Establecer zonas y horarios sin pantallas, especialmente durante las comidas y antes de dormir.

Priorizar la calidad del contenido sobre el tiempo de uso.

Compartir actividades digitales con los hijos y fomentar alternativas como el deporte, la lectura o el arte.

Ser coherentes: los padres también deben modelar un uso responsable del celular y las redes.

Olga Lucía Yepes subraya que la educación emocional digital debe iniciarse desde la infancia, enseñando a los niños a identificar sus emociones, desconectarse cuando lo necesiten y diferenciar entre la vida real y la virtual.

Un llamado en el Mes de la Salud Mental

Durante este Mes de la Salud Mental, Olga Lucía Yepes invita a las familias a reflexionar sobre el lugar que ocupa la tecnología en sus hogares: