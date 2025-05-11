CANAL RCN
Salud y Bienestar

El 71% de pacientes con enfermedades huérfanas sienten que la sanidad se deterioró. ¿Qué Pasa?

El Observatorio ENHU presentó los resultados de la Gran Encuesta Nacional sobre Percepción de los Servicios de Salud de Pacientes con Enfermedades Huérfanas, que recoge la opinión de 500 personas en 28 departamentos del país.

Enfermedades.
Enfermedades. Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
03:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La salud de más de 101.000 pacientes con enfermedades huérfanas en el país está en inminente riesgo. Así lo advierte el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas ENHU, que reúne a 39 organizaciones de pacientes, que desde el año pasado ha venido identificando cómo han aumentado las barreras para que las personas diagnosticadas con estas patologías accedan a citas y tratamientos médicos que son indispensables para el manejo de sus condiciones de salud.

El Observatorio ENHU presentó los resultados de la Gran Encuesta Nacional sobre Percepción de los Servicios de Salud de Pacientes con Enfermedades Huérfanas, que recoge la opinión de 500 personas –entre pacientes y cuidadores– en 28 departamentos del país. El estudio fue realizado por la firma Tempo Consultoría Empresarial, con un nivel de confiabilidad del 95% y un margen de error del 4.37%.

Psoriasis: la enfermedad poco conocida que afecta a cientos y deja secuelas importantes
RELACIONADO

Psoriasis: la enfermedad poco conocida que afecta a cientos y deja secuelas importantes

 

En Colombia, la ley 1392 define las enfermedades huérfanas como patologías crónicamente debilitantes, graves y que amenazan la vida, con una prevalencia menor o igual a 1 por cada 5.000 personas. Además, la Ley Estatutaria de Salud reconoce a los pacientes de estas enfermedades como sujetos de especial protección, dada su vulnerabilidad y la complejidad de sus tratamientos.

Por esta razón, las deficiencias del sistema de salud ponen en una situación más delicada a esta población. Según el estudio liderado por el Observatorio ENHU el 71% de los encuestados considera que el sistema de salud ha empeorado desde el 2024 y el 82%considera que no cumple con sus necesidades.

De acuerdo con Luz Victoria Salazar, presidente del Consejo Directivo del Observatorio ENHU esta investigación muestra la magnitud del impacto que tiene el deterioro estructural del sistema de salud que requiere una atención prioritaria. Además de la condición física afectada por el retraso en la atención y el suministro de tratamientos es alarmante el crecimiento de los gastos de bolsillo que reportó el 81% de los participantes en el estudio.

De otra parte, el 65% de los pacientes han recibido de manera intermitente o no han recibido sus medicamentos. El 73%identifica estas interrupciones como el principal factor que afecta su salud. Esta preocupación implica riesgos directos para su vida, deterioros, recaídas o progresión de la enfermedad, pues comprometen el tratamiento adecuado de las patologías. Además, estas deficiencias socavan la confianza en el sistema, que debería garantizar el acceso oportuno a tratamientos especializados.

Diagnóstico de enfermedades huérfanas en Colombia puede tardar hasta cinco años: alerta del sector salud
RELACIONADO

Diagnóstico de enfermedades huérfanas en Colombia puede tardar hasta cinco años: alerta del sector salud

 

Los canales para atender quejas y solicitudes no han resultado eficientes. Las personas encuestadas han tenido que acudir a PQR ante su EPS (66%), o la Superintendencia Nacional de Salud (65%). El 62% ha acudido a tutelas, sin embargo, solo el 21%logró resolver sus necesidades por vía de esta acción legal.

“El impacto emocional, psicológico y económico en la población es evidente. Lamentablemente estos factores ocurren con las poblaciones más vulnerables del sistema que tienen menor capacidad económica y logística, mayor dependencia de cuidadores y un marcado impacto de cualquier interrupción en la atención, puntualizó la presidenta del Consejo directivo del Observatorio ENHU, Luz Victoria Salazar.

  • El 55% reporta demoras en la atención especializada, lo que retrasa diagnósticos y seguimientos.
  • El 77% de los pacientes y cuidadores sienten preocupación, el 62% manifiesta sentir frustración, al tiempo que el 58% de los participantes expresó que la angustia es un sentimiento recurrente. Estas cifras evidencian el impacto en la salud mental de la población diagnosticada con una enfermedad huérfana.
  • 2 de cada 3 usuarios del sistema consideran que es difícil el proceso de autorización de exámenes, medicamentos y procedimientos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alimentos

Colon saludable: los alimentos que recomiendan los médicos para cuidar el sistema digestivo

Medicamentos

Novedoso medicamento podría disminuir los sofocos a causa de la menopausia

Enfermedades

Estudio refuerza interés sobre las vacunas contra el Covid en niños y adolescentes

Otras Noticias

Selección Colombia

Aliste el bolsillo: esto vale la nueva indumentaria de la selección Colombia para el Mundial

Conozca el precio de la nueva indumentaria oficial que tendrá la selección Colombia en el Mundial 2026.

Bogotá

Nuevo cierre afectara a quienes suelen tomar el puente de la Boyacá con 13 en Bogotá

La interrupción del flujo vehicular se extenderá las 24 horas del día, durante el resto del año y parte del 2026.

Trabajo

Trabajadores recibirán más dinero en la prima de diciembre: esto dice la reforma laboral

WhatsApp

Así se puede instalar WhatsApp en el Apple Watch: paso a paso para activarlo

Francia

Tragedia en Francia: sujeto arrolló a varias personas y dejó al menos cinco heridos