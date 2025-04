Esta fruta sorprende al desbancar al banano como la mejor fuente de potasio

Durante décadas, el banano ha sido el símbolo de los alimentos ricos en potasio, esencial para la función muscular, la salud cardiovascular y el equilibrio de fluidos en el cuerpo.

Sin embargo, investigaciones recientes revelan que otra fruta lo supera en contenido de este mineral clave: el aguacate.

¿Cuál fruta contiene más potasio que el banano?

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), 100 gramos de aguacate contienen aproximadamente 485 mg de potasio, mientras que la misma cantidad de banano aporta cerca de 358 mg.

Esto significa que el aguacate ofrece alrededor de un 35 % más de potasio por porción que el banano.

El estudio "Potassium and Health" publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) refuerza la importancia de este nutriente en la prevención de enfermedades como la hipertensión arterial y los accidentes cerebrovasculares.

Además, investigaciones de la Universidad de Harvard señalan que dietas ricas en potasio ayudan a mantener los niveles de presión arterial dentro de parámetros saludables, algo crucial en tiempos donde las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial.

¿Por qué el aguacate es una mejor fuente de potasio?

Más allá de su contenido superior de potasio, el aguacate también destaca por su perfil nutricional. Es rico en grasas saludables monoinsaturadas, fibra, vitaminas como la E y antioxidantes.

A diferencia del banano, que contiene más azúcares naturales, el aguacate ofrece una opción más equilibrada en términos de impacto glucémico.

De acuerdo con el "Journal of the American Heart Association", incorporar aguacate en la dieta diaria puede contribuir no solo a mejorar la salud del corazón, sino también a regular mejor los niveles de colesterol y glucosa.

Aunque el banano sigue siendo una excelente fuente de energía rápida y potasio, el aguacate se posiciona como una alternativa superior para quienes buscan maximizar los beneficios de este mineral crucial.

No obstante, especialistas en nutrición recomiendan mantener una dieta variada, ya que otros alimentos como las espinacas, las papas y los frijoles también aportan cantidades considerables de potasio.