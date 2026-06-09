Laura Rodríguez, famosa actriz, reveló que sufrió parálisis facial al atravesar por un episodio de estrés

Laura Rodríguez, reconocida actriz y empresaria, abrió su corazón en el podcast ‘Se Siente Bien’ para revelar detalles de su vida personal, sus proyectos profesionales y algunos de los momentos más complicados en su vida.

Laura Rodríguez habló sobre su salto a la fama

La actriz, de orígenes antioqueños y samarios, reveló detalles de su lucha para poder llegar a los medios de comunicación, pues reveló que durante su niñez tuvo que enfrentar distintas críticas por parte de sus compañeros al ser subestimada por “soñar en grande”.

Sin embargo, la actriz reveló que su personaje en la biografía de la cantante Marbelle, del Canal RCN, cambió por completo su vida ya que dicho acercamiento con la televisión la llevó a conocer el mundo con el que soñó estar siempre.

Pese a la incertidumbre sobre su futuro profesional, Rodríguez manifestó que su personaje de Marbelle la llevó a conseguir más oportunidades laborales en distintas producciones que fueron consolidando su carrera. No obstante, su participación en la novela biográfica de Diomedes Díaz, también del Canal RCN, fue la que catapultó su fama nacional.

Aunque estudió periodismo y es profesional en esto, Rodríguez reveló que su trabajo como actriz fue el que la llevó a obtener reconocimiento en Colombia.

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Laura Rodríguez habló sobre su parálisis facial

No obstante, uno de los episodios más complicados de su vida fue cuando sufrió una parálisis facial que comprometió el 50% de su rostro. Pese a que diversos medios de comunicación se interesaron por conocer su historia y hablar sobre su padecimiento, la mujer tardó un año en lograr recuperarse y adquirir nuevamente la movilidad en su rostro.

“Fue un proceso de estrés demasiado difícil, veníamos de una pandemia, yo estaba teniendo, a nivel personal, demasiados rollos que me tenían la cabeza bombardeada. Estaba tratando de emprender con una pastelería, cambios de temperatura, cambios de emociones, a nivel laboral no sabía cuándo iba a volver a trabajar”, añadió.

“De ese momento de mi vida aprendí que no hay nada que valga la pena como para que pierdas tu sonrisa y que el estrés puede paralizarte. Tres minutos de amor propio pueden salvarte la vida”, finalizó.

Aunque la frustración invadió sus sentimientos, hoy en día reconoce cuáles son sus límites para llevar una vida productiva y sana al mismo tiempo.