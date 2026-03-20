Natalidad en Colombia sigue en caída: Dane confirma 4,5% menos nacimientos en 2025

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que en 2025 se registraron 433.678 nacimientos en Colombia, una reducción de 20.223 frente a 2024, equivalente a una caída del 4,5%.

La cifra confirma la tendencia descendente de la fecundidad en el país, aunque con una desaceleración respecto a los años anteriores, cuando las disminuciones oscilaron entre el 7% y el 12%.

La tasa global de fecundidad se ubicó en 1,0 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1. Algunos departamentos como Guainía, Quindío, Tolima y La Guajira reportaron incrementos en los nacimientos, mientras que San Andrés, Providencia y Santa Catalina registraron la mayor caída, con un descenso del 9,2%.

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Por otro lado, las defunciones no fetales aumentaron en un 2,8%, alcanzando 283.378 muertes en 2025, lo que elevó la tasa bruta de mortalidad a 5,3 por cada 1.000 habitantes. El departamento del Quindío mantuvo por segundo año consecutivo la tasa más alta del país, con 8,5 defunciones por cada 1.000 habitantes.

Fecundidad en mínimos históricos

El Dane destacó que la tasa general de fecundidad alcanzó en 2025 su nivel más bajo en la última década.

Los grupos de mujeres entre 15 y 24 años fueron los que más redujeron sus tasas específicas de fecundidad, con caídas de 3,0 y 3,4 nacimientos por cada 1.000 mujeres, respectivamente.

Mortalidad infantil en descenso

A pesar del aumento en la mortalidad perinatal, la mortalidad infantil (menores de un año) mantuvo su tendencia descendente.

En 2025 se registraron 351 defunciones menos que en 2024 y 2.281 menos que en 2022, con una tasa que pasó de 11,7 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2022 a 10,2 en 2025.

Las principales causas de muerte en este grupo fueron las malformaciones congénitas (23,2%), los trastornos respiratorios del período perinatal (22,8%) y la sepsis bacteriana del recién nacido (10,4%).

En el panorama general, las enfermedades isquémicas del corazón se consolidaron como la principal causa de muerte en Colombia, con una tasa de 92,7 defunciones por cada 100.000 habitantes.