Especialista revela ejercicio ideal para revertir la enfermedad de hígado graso

La enfermedad del hígado graso no alcohólico se ha vinculado con mala alimentación, obesidad y sedentarismo. Según investigaciones, esta enfermedad puede afectar a personas de distintas edades por lo que el 10% de los niños de Estados Unidos, entre dos y diecinueve años, padecen de esta enfermedad.

Ejercicios para mejorar síntomas del hígado graso

Según la doctora Wendi LeBrett, especialista en gastroenterología, es importante incorporar una rutina de ejercicio para darle un adecuado tratamiento a este padecimiento. Según sus afirmaciones, por medio de un video compartido en sus redes sociales, la resistencia a la insulina es un factor clave para el desarrollo del hígado graso.

No obstante, la resistencia a la insulina puede mejorarse mediante el ejercicio que provoca un especial crecimiento de la masa muscular del cuerpo. Por esto, la especialista sugirió algunas rutinas que incluyan el levantamiento de pesas, usar bandas de resistencia, sentadillas, zancadas, flexiones, correr, bailar y caminar.

Priorizar el ejercicio con pesas sobre el cardio en el gimnasio ya que aumentar la masa muscular es una de las mejores maneras para prevenir y mejorar el hígado graso, señaló la doctora.

Así mismo, a parte de implementar dicha serie de ejercicios, es importante consumir una dieta equilibrada baja en azúcares refinados y carbohidratos procesados. Por esto, la especialista sugirió a los pacientes con hígado graso que consuman una dieta saludable con frutas, verduras y grasas saludables.

Síntomas de la enfermedad por hígado graso

Según el portal Mayo Clinic, la enfermedad por hígado graso no alcohólico no presenta síntomas. No obstante, cuando se presentan, los pacientes sienten cansancio, malestar general, dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen.

Algunos de estos síntomas se pueden asociar con los de la cirrosis, tales como: picazón en la piel, hinchazón abdominal, falta de aire, hinchazón en las piernas, dilatación del bazo, palmas rojas, color amarillo en la piel, vasos sanguíneos agrandados, entre otros.

A su vez, existen factores de riesgo que pueden presentar esta enfermedad, tales como: antecedentes familiares, colesterol alto, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, diabetes tipo 2 y problemas de tiroides.