Medellín inauguró un nuevo complejo hospitalario que busca fortalecer la prestación de servicios de salud en el occidente de la ciudad y dinamizar la economía de la zona.

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Se trata de la Clínica Buonavitta, un megaproyecto desarrollado por Bienes & Bienes Constructores que proyecta generar alrededor de 1.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

La infraestructura fue construida sobre un terreno de 6.500 metros cuadrados, en el sector de la avenida San Juan con carrera 80.

Su ubicación busca facilitar el acceso a servicios médicos especializados para una población de influencia superior a 1,2 millones de personas, en sectores como Laureles, Conquistadores, La Floresta, La América y Estadio.

Hospitalización, cirugía y atención especializada en nuevo megaproyecto médico

La Clínica Buonavitta dispone de 201 camas hospitalarias, seis quirófanos de alta tecnología y servicios enfocados en trauma, neurocirugía, cirugía ortopédica y de columna, además de atención cardiovascular.

Su equipamiento incluye un resonador magnético, un angiógrafo y tecnología para imágenes diagnósticas. También ofrece servicio de urgencias las 24 horas del día, durante toda la semana.

Cuenta con 116 consultorios médicos y odontológicos independientes, donde se ofrecerán especialidades como dermatología, ginecología, psicología, psiquiatría, ortopedia y neurocirugía. De ese total, 30 espacios estarán destinados exclusivamente a servicios odontológicos.

La infraestructura también incorpora 67 locales comerciales para establecimientos como farmacias, ópticas, cafeterías, restaurantes y otros negocios dirigidos a pacientes, acompañantes y trabajadores del sector salud.

Héctor Gutiérrez, director del megaproyecto, explicó que la iniciativa surgió al identificar la necesidad de ampliar la infraestructura médica en el occidente de Medellín. Según indicó, el propósito fue construir un ecosistema que reuniera diferentes servicios relacionados con la salud, más allá de una clínica tradicional.

¿De dónde saldrán los 1.000 empleos en la Clínica Buonavitta?

Uno de los principales impactos económicos previstos está relacionado con la generación de aproximadamente 1.000 empleos. De estos, 600 serán directos y estarán vinculados con la operación hospitalaria, la atención asistencial y las labores administrativas.

Los otros 400 corresponderán a empleos indirectos asociados con actividades como alimentación, lavandería industrial, operación comercial y servicios complementarios.

La llegada de pacientes, visitantes y personal médico también busca impulsar los establecimientos comerciales y fortalecer la contratación de proveedores locales de insumos médicos y servicios generales.

Con la puesta en marcha de la Clínica Buonavitta, Bienes & Bienes Constructores apuesta por ampliar la oferta de servicios especializados en Medellín y consolidar un nuevo punto de actividad económica en el occidente de la ciudad.