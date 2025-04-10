CANAL RCN
¿Estar soltero o casado afecta el bienestar? Esto dice la psicología

Un estudio reveló que estar en una relación puede influir tanto positiva como negativamente en la salud y el bienestar de las personas.

¿Relación o matrimonio?
Foto AFP

octubre 04 de 2025
08:46 p. m.
Una reciente investigación realizada por la Universidad de Michigan y la Universidad de Gestión de Singapur reveló cómo difiere la vida entre las personas casadas y aquellas que están solteras.

¿Matrimonio o soltería? Esto revelan los expertos

Según la investigación, el estudio se basó en datos de casi 5.000 adultos de Estados Unidos y Japón recopilados durante un periodo de casi 20 años. Los resultados mostraron que las personas casadas reportaron una mejor salud física y una mayor satisfacción con la vida en comparación con quienes permanecen solteras.

En ambos países, los adultos solteros presentaron niveles más bajos de bienestar y salud física frente a los casados. Además, el apoyo familiar demostró tener una relación directa con el bienestar general de las personas.

No obstante, en Japón, a pesar de las presiones sociales y familiares que enfrentan, estas no parecen afectar de manera significativa su bienestar emocional.

Diferencia entre las personas solteras y las personas comprometidas

Según Robin Edelstein, profesora de psicología en la Universidad de Michigan, las personas solteras suelen estar más involucradas en las dinámicas familiares, aunque no siempre se sienten emocionalmente apoyadas.

Son más vulnerables a las críticas o a las expectativas no cumplidas, explicó la investigadora.

La principal diferencia entre las personas solteras y las comprometidas radica en la forma en que experimentan y gestionan sus relaciones personales y emocionales.

Las personas comprometidas suelen tener una fuente constante de apoyo emocional y estabilidad, lo que puede contribuir a una mayor sensación de seguridad y bienestar.

Por otro lado, las personas solteras tienden a gozar de mayor independencia y libertad en la toma de decisiones, lo que les permite enfocarse en su crecimiento individual, sus intereses y su desarrollo profesional o personal.

Aun así, muchas personas solteras logran construir redes sólidas de amigos y familiares que compensan esas carencias, demostrando que el bienestar no depende únicamente del estado civil, sino de la calidad de las relaciones y del equilibrio emocional que se logre mantener.

