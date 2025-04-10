¿Qué es la malrotación de los intestinos y cuáles son sus principales causas?

La malrotación intestinal se produce cuando los intestinos no están en la posición correcta dentro del abdomen. Aunque normalmente los intestinos rotan durante su formación, si no se produce este movimiento completo pueden terminar en un lugar en el que no deben.

¿Cuáles son las causas de la malrotación de los intestinos?

Aunque los investigadores desconocen las causas exactas que generan esta malrotación, se sabe que es una afección congénita, lo que significa que las personas nacen con esta. Por esto, investigadores han realizado estudios exhaustivos sobre la formación de los intestinos en los fetos que se da sobre la décima semana de embarazo.

Según Mayo Clinic, la mayoría de los casos se presenta en menores y algunas de las técnicas para diagnosticar esta afección son la ecografía y radiografía abdominal con contraste y exámenes gastrointestinales.

La Clínica Cleveland menciona que en la mayoría de casos, presentados en bebés y niños, se requiere de cirugía para realinear los intestinos. Algunos de estos procedimientos más utilizados son: procedimiento de Ladd y procedimiento de Kareem.

Los especialistas también explicaron que, dependiendo de la anatomía y salud intestinal, también se pueden requerir otros procedimientos como colostomía temporal o permanente, extracción de una porción de los intestinos, reconstrucción intestinal y la extirpación del apéndice.

¿Cuáles son los síntomas de la malrotación intestinal?

Algunos de los principales síntomas son dolor o sensibilidad abdominal, náuseas y vómitos, diarrea, vientre hinchado, constipación, sangrado rectal o heces que contienen sangre, retraso en el crecimiento y vómitos de color verde, en la mayoría de los casos, en menores de dos años.

¿Cuándo se debe acudir al médico?

Según la Clínica de Cleveland, se debe buscar atención médica urgente cuando los pacientes presentan vómitos verdes, amarillentos, respiración rápida, confusión, frecuencia cardíaca rápida, inconsciencia, distensión abdominal, piel más pálida y fría de lo habitual.