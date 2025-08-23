Este es el tiempo máximo que puede tener la comida congelada: tome nota
Guía completa de almacenamiento seguro de alimentos en el congelador.
Noticias RCN
12:21 p. m.
Congelar alimentos es una de las técnicas más efectivas para conservarlos por largo tiempo. Sin embargo, aunque la congelación a -18 °C mantiene la seguridad alimentaria de forma indefinida, la calidad del producto sí puede deteriorarse con el paso de los meses.
Textura, sabor y jugosidad son los aspectos que más sufren si no se respetan los tiempos recomendados. Por ello, organismos como la FDA y FoodSafety.gov publican guías de referencia que ayudan a optimizar el uso del congelador doméstico.
En este artículo encontrarás una tabla práctica con tiempos máximos de conservación por tipo de alimento, además de consejos profesionales para envasar, organizar y descongelar correctamente. De este modo, podrás aprovechar al máximo tu congelador sin comprometer ni la seguridad ni el disfrute de tus comidas.
¿Por qué importa el tiempo de congelación?
Congelar detiene el crecimiento de bacterias y mohos, pero no los elimina. Mientras un alimento se mantenga por debajo de –18 °C, su seguridad no se verá comprometida; el reto está en mantener la calidad sensorial.
Una carne congelada más allá del tiempo recomendado seguirá siendo segura, pero probablemente pierda jugosidad y sabor. Además, factores como la velocidad de congelación, la estabilidad de la temperatura y el tipo de empaque influyen de manera decisiva en el resultado final.
Un congelador de 4 estrellas (–18 °C o menos) es ideal para conservar los alimentos por meses. También es clave usar bolsas o envases herméticos, retirar el aire y etiquetar con fecha y contenido para aplicar el método FIFO (first in, first out).
Tabla de tiempos recomendados de congelación
Alimento | Tiempo de calidad en el congelador (–18 °C).
- Bistecs/entrecot de res, ternera, cordero | 6–12 meses
- Chuletas de cerdo, ternera o cordero | 4–6 meses
- Asados (roasts) | 4–12 meses
- Vísceras (hígado, riñón) | 3–4 meses
- Carne molida | 3–4 meses
- Pollo o pavo entero | 12 meses
- Piezas de pollo/pavo | 9 meses
- Pescado magro (merluza, bacalao) | 6–8 meses
- Pescado graso (salmón, caballa) | 2–3 meses
- Mariscos frescos | 3–6 meses
- Pescado ahumado | 2 meses
- Sopas y guisos | 2–3 meses
- Carne/ave cocida | 2–6 meses
- Pollo frito | 4 meses
- Nuggets/patties | 1–3 meses
- Embutidos y hot dogs | 1–2 meses
- Tocino | 1 mes
- Claras y yemas batidas | hasta 12 meses
Fuente: FoodSafety.gov y FDA.
Consejos para congelar y descongelar correctamente
Para aprovechar al máximo los beneficios de la congelación, sigue estas recomendaciones:
- Congela rápido y en porciones pequeñas: los paquetes delgados generan cristales de hielo más finos, lo que conserva mejor la textura.
- Evita la quemadura por frío: usa empaques impermeables al aire y refuerza con bolsas adicionales si planeas almacenar más de 2 meses.
- Llena el congelador sin saturarlo: mantenerlo con buen volumen ayuda a conservar la temperatura estable, pero siempre dejando espacio para la circulación del aire.
- Descongela de manera segura: lo ideal es en el refrigerador. También puedes usar microondas (con cocción inmediata) o agua fría cambiada cada 30 minutos. Nunca a temperatura ambiente.
- Organiza tus sobras: congélalas en los 3–4 días posteriores a la cocción y consúmelas en un máximo de 6 meses para mejor calidad.