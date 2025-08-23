Este es el tiempo máximo que puede tener la comida congelada: tome nota

Congelar alimentos es una de las técnicas más efectivas para conservarlos por largo tiempo. Sin embargo, aunque la congelación a -18 °C mantiene la seguridad alimentaria de forma indefinida, la calidad del producto sí puede deteriorarse con el paso de los meses.

Textura, sabor y jugosidad son los aspectos que más sufren si no se respetan los tiempos recomendados. Por ello, organismos como la FDA y FoodSafety.gov publican guías de referencia que ayudan a optimizar el uso del congelador doméstico.

En este artículo encontrarás una tabla práctica con tiempos máximos de conservación por tipo de alimento, además de consejos profesionales para envasar, organizar y descongelar correctamente. De este modo, podrás aprovechar al máximo tu congelador sin comprometer ni la seguridad ni el disfrute de tus comidas.

¿Por qué importa el tiempo de congelación?

Congelar detiene el crecimiento de bacterias y mohos, pero no los elimina. Mientras un alimento se mantenga por debajo de –18 °C, su seguridad no se verá comprometida; el reto está en mantener la calidad sensorial.

Una carne congelada más allá del tiempo recomendado seguirá siendo segura, pero probablemente pierda jugosidad y sabor. Además, factores como la velocidad de congelación, la estabilidad de la temperatura y el tipo de empaque influyen de manera decisiva en el resultado final.

Un congelador de 4 estrellas (–18 °C o menos) es ideal para conservar los alimentos por meses. También es clave usar bolsas o envases herméticos, retirar el aire y etiquetar con fecha y contenido para aplicar el método FIFO (first in, first out).

Tabla de tiempos recomendados de congelación

Alimento | Tiempo de calidad en el congelador (–18 °C).

Bistecs/entrecot de res, ternera, cordero | 6–12 meses

Chuletas de cerdo, ternera o cordero | 4–6 meses

Asados (roasts) | 4–12 meses

Vísceras (hígado, riñón) | 3–4 meses

Carne molida | 3–4 meses

Pollo o pavo entero | 12 meses

Piezas de pollo/pavo | 9 meses

Pescado magro (merluza, bacalao) | 6–8 meses

Pescado graso (salmón, caballa) | 2–3 meses

Mariscos frescos | 3–6 meses

Pescado ahumado | 2 meses

Sopas y guisos | 2–3 meses

Carne/ave cocida | 2–6 meses

Pollo frito | 4 meses

Nuggets/patties | 1–3 meses

Embutidos y hot dogs | 1–2 meses

Tocino | 1 mes

Claras y yemas batidas | hasta 12 meses

Fuente: FoodSafety.gov y FDA.

Consejos para congelar y descongelar correctamente

Para aprovechar al máximo los beneficios de la congelación, sigue estas recomendaciones: