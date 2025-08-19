CANAL RCN
Salud y Bienestar

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal

Su uso moderado puede generar grandes beneficios para el bienestar general de aquellos que lo consumen.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
08:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El anís ha estado ampliamente relacionado por su gran aroma y su potencial herbario para preparar una gran cantidad de infusiones. Aunque se destaca como un complemento ideal para preparar postres y darle sabor a diferentes preparaciones, el anís esconde diferentes beneficios que puede contribuir a la sensación de bienestar corporal.

¿Nadar en piscinas públicas puede aumentar los riesgos de padecer cistitis?
RELACIONADO

¿Nadar en piscinas públicas puede aumentar los riesgos de padecer cistitis?

¿Cuáles son los tipos de anís que existen?

Existe una gran diversidad de estas plantas por lo que depende de su presentación, y familia a la que pertenezcan, se puede hacer uso y, posteriormente, consumirse. El anís verde, más conocido como anís en grano, es originario de Asia y es bastante popular por su frecuente uso en diferentes tés o bebidas aromáticas que lo emplean.

Por otro lado, se encuentra el anís estrellado, proveniente del sudeste asiático, famoso por su forma de estrella y su color marrón. Este suele ser utilizado cuando se requiere un sabor más profundo para las preparaciones por lo que es ideal para cocinar postres.

Una nueva prueba podría detectar cannabinoides en el aliento después de ingerir comestibles
RELACIONADO

Una nueva prueba podría detectar cannabinoides en el aliento después de ingerir comestibles

Propiedades del anís

Los diferentes tipos de anís otorgan propiedades que contienen compuestos bioactivos, aquellos relacionados con las propiedades medicinales. Sus aceites esenciales aportan carbohidratos, proteínas, minerales como el hierro y fibra. Así mismo, ofrecen vitaminas A y B que benefician los ojos, la retención del hierro y el aprovechamiento de los alimentos que se consumen a diario.

También, el potasio, calcio, fósforo, zinc y magnesio mejoran el rendimiento muscular. A raíz de que es considerado como un diurético ha sido implementado con el objetivo de estimular la producción de leche y con fines afrodisíacos.

Según investigaciones, el anís también cuenta con diferentes propiedades digestivas, antiespasmódicas, expectorantes, antimicrobianas y sedantes suaves.

El centro de medicina natural Doctrina Médica Baltodano compartió otros de los beneficios corporales como: reducción de la hinchazón abdominal, eliminación de toxinas, regula la menstruación, mejora la digestión, alivia dolores reumáticos, ayuda a eliminar mucosidad y favorece la expulsión de gases.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

¿Nadar en piscinas públicas puede aumentar los riesgos de padecer cistitis?

Cannabis

Una nueva prueba podría detectar cannabinoides en el aliento después de ingerir comestibles

Soacha

Judicializado en Soacha a hombre señalado de vender medicamentos de manera ilegal

Otras Noticias

Redes sociales

¡Escándalo! Famosa actriz confiesa infidelidad y pone fin a una relación de 18 años

Gimena Accardi sorprendió al confesar que le fue infiel a Nicolás Vázquez y confirmó el final de su relación de 18 años.

Cundinamarca

Envían a la cárcel a sujeto que abusó de su propia hija durante tres años

Las investigaciones señalan que los presuntos actos de abuso ocurrieron en viviendas de los municipios de Ricaurte y Girardot, lugares donde el acusado vivía con la menor.

Loterías

Super Astro Luna del martes 19 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy

Once Caldas

Once Caldas, imparable y a cuartos de final: próximo rival tras vencer a Huracán por Sudamericana

España

Esposa del presidente de gobierno de España deberá declarar en tribunal por presunto desvío de fondos