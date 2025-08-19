Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal

El anís ha estado ampliamente relacionado por su gran aroma y su potencial herbario para preparar una gran cantidad de infusiones. Aunque se destaca como un complemento ideal para preparar postres y darle sabor a diferentes preparaciones, el anís esconde diferentes beneficios que puede contribuir a la sensación de bienestar corporal.

¿Cuáles son los tipos de anís que existen?

Existe una gran diversidad de estas plantas por lo que depende de su presentación, y familia a la que pertenezcan, se puede hacer uso y, posteriormente, consumirse. El anís verde, más conocido como anís en grano, es originario de Asia y es bastante popular por su frecuente uso en diferentes tés o bebidas aromáticas que lo emplean.

Por otro lado, se encuentra el anís estrellado, proveniente del sudeste asiático, famoso por su forma de estrella y su color marrón. Este suele ser utilizado cuando se requiere un sabor más profundo para las preparaciones por lo que es ideal para cocinar postres.

Propiedades del anís

Los diferentes tipos de anís otorgan propiedades que contienen compuestos bioactivos, aquellos relacionados con las propiedades medicinales. Sus aceites esenciales aportan carbohidratos, proteínas, minerales como el hierro y fibra. Así mismo, ofrecen vitaminas A y B que benefician los ojos, la retención del hierro y el aprovechamiento de los alimentos que se consumen a diario.

También, el potasio, calcio, fósforo, zinc y magnesio mejoran el rendimiento muscular. A raíz de que es considerado como un diurético ha sido implementado con el objetivo de estimular la producción de leche y con fines afrodisíacos.

Según investigaciones, el anís también cuenta con diferentes propiedades digestivas, antiespasmódicas, expectorantes, antimicrobianas y sedantes suaves.

El centro de medicina natural Doctrina Médica Baltodano compartió otros de los beneficios corporales como: reducción de la hinchazón abdominal, eliminación de toxinas, regula la menstruación, mejora la digestión, alivia dolores reumáticos, ayuda a eliminar mucosidad y favorece la expulsión de gases.