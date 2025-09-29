Estos son los alimentos que ayudan a prevenir problemas en el colon, según expertos

Padecer síndrome de colon irritable (SCI) puede provocar diversas molestias en quienes lo sufren, desde hinchazón abdominal frecuente hasta episodios de dolor intenso que, en algunos casos, requieren atención médica de urgencia.

¿Cómo se puede prevenir los problemas con el colon?

Según el Hospital Internacional de Colombia, la clave para no tener problemas del colon es tener una buena alimentación. Aquí le contamos algunas recomendaciones para evitar un colon irritable.

Aumentar el consumo de fibra: La fibra es importante para mantener el movimiento intestinal regular y prevenir el estreñimiento. Evitar los alimentos que irritan el intestino: Alimentos como fritos, cafeína, alcohol, picantes y productos lácteos. Ingerir comidas pequeñas: Se recomienda que una persona pueda ingerir más de tres comidas, pero que esos alimentos sean pequeños y frecuentes. Tomar bastante agua: La hidratación es importante para mantener un movimiento intestinal regular. Realizar actividad física: La actividad física juega un papel clave en la reducción de la inflamación intestinal. Según el gastroenterólogo Maen Abdelrahim, ejercitarse no solo favorece la salud intestinal, sino que también ayuda a controlar el peso y resulta una estrategia accesible y eficaz para el bienestar general.

¿Cuáles son los alimentos que elevan los problemas del colon?

El consumo excesivo de carnes procesadas se asocia a un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. El gastroenterólogo Karl Kwok explica que una dieta rica en carnes rojas y procesadas (como embutidos, salchichas y perritos calientes) aumenta de forma significativa las probabilidades de padecer esta enfermedad.

De acuerdo con estudios científicos, este tipo de alimentación eleva en un 13% el riesgo de cáncer de colon y en un 19% el de cáncer de recto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda esta advertencia y señala que una alta ingesta de carnes procesadas, sumada a una baja incorporación de frutas, verduras y fibra en la dieta, constituye un factor de riesgo relevante en el desarrollo del cáncer colorrectal. Por ello, los especialistas recomiendan moderar el consumo de estos alimentos y adoptar hábitos nutricionales más equilibrados como medida preventiva.