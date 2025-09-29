CANAL RCN
Salud y Bienestar

Estos son los alimentos que ayudan a prevenir problemas en el colon, según expertos

El consumo excesivo de carnes procesadas aumenta en un 13% el riesgo de desarrollar cáncer de colon y un 19% el cáncer de recto.

Problemas de colon
Foto Freepik

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
05:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Padecer síndrome de colon irritable (SCI) puede provocar diversas molestias en quienes lo sufren, desde hinchazón abdominal frecuente hasta episodios de dolor intenso que, en algunos casos, requieren atención médica de urgencia.

El estrés financiero va más allá de la salud mental: científicos revelan el impacto
RELACIONADO

El estrés financiero va más allá de la salud mental: científicos revelan el impacto

¿Cómo se puede prevenir los problemas con el colon?

Según el Hospital Internacional de Colombia, la clave para no tener problemas del colon es tener una buena alimentación. Aquí le contamos algunas recomendaciones para evitar un colon irritable.

  1. Aumentar el consumo de fibra: La fibra es importante para mantener el movimiento intestinal regular y prevenir el estreñimiento.
  2. Evitar los alimentos que irritan el intestino: Alimentos como fritos, cafeína, alcohol, picantes y productos lácteos.
  3. Ingerir comidas pequeñas: Se recomienda que una persona pueda ingerir más de tres comidas, pero que esos alimentos sean pequeños y frecuentes.
  4. Tomar bastante agua: La hidratación es importante para mantener un movimiento intestinal regular.
  5. Realizar actividad física: La actividad física juega un papel clave en la reducción de la inflamación intestinal. Según el gastroenterólogo Maen Abdelrahim, ejercitarse no solo favorece la salud intestinal, sino que también ayuda a controlar el peso y resulta una estrategia accesible y eficaz para el bienestar general.
Diseños de sonrisa y mal aliento ¿Cómo evitar que esto ocurra con cuidados básicos?
RELACIONADO

Diseños de sonrisa y mal aliento ¿Cómo evitar que esto ocurra con cuidados básicos?

¿Cuáles son los alimentos que elevan los problemas del colon?

El consumo excesivo de carnes procesadas se asocia a un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. El gastroenterólogo Karl Kwok explica que una dieta rica en carnes rojas y procesadas (como embutidos, salchichas y perritos calientes) aumenta de forma significativa las probabilidades de padecer esta enfermedad.

De acuerdo con estudios científicos, este tipo de alimentación eleva en un 13% el riesgo de cáncer de colon y en un 19% el de cáncer de recto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda esta advertencia y señala que una alta ingesta de carnes procesadas, sumada a una baja incorporación de frutas, verduras y fibra en la dieta, constituye un factor de riesgo relevante en el desarrollo del cáncer colorrectal. Por ello, los especialistas recomiendan moderar el consumo de estos alimentos y adoptar hábitos nutricionales más equilibrados como medida preventiva.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos

Cuidado personal

Diseños de sonrisa y mal aliento ¿Cómo evitar que esto ocurra con cuidados básicos?

Enfermedades

Síntomas silenciosos sobre el colesterol alto que aparecen en climas fríos

Otras Noticias

Nequi

Nequi regala hasta $25 millones a sus usuarios: requisitos y quiénes pueden participar

Nequi lanzó su sorteo “Paga y Gana” con premios desde $20.000 hasta $25 millones y un gran premio de $100 millones. Conoce cómo participar y la fecha límite para inscribirte.

Historias

Milagro en el mar: antes de la gran noche

El desove de corales, vital para la supervivencia de miles de especies marinas, se vive en Colombia como un evento único que une ciencia, turismo y conservación.

Viral

Falleció influencer de 14 años tras luchar contra grave enfermedad: esto se sabe

Conciertos

¿Qué pasará con concierto de Shakira, Guns N' Roses y más artistas que tendrán lugar en Vive Claro?

Luis Díaz

Luis Díaz posterga sus clases para aprender alemán y reveló las razones