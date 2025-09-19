CANAL RCN
Salud y Bienestar

Estos son los mejores alimentos para aumentar la felicidad, según la IA

La IA se basó en estudios de nutrición para determinar cuáles son los alimentos que ayudan a aumentar el estado emocional.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
06:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Inteligencia Artificial reveló cuáles son los mejores alimentos que ayudan a la felicidad de las personas.

Los alimentos más efectivos para reducir el cortisol y equilibrar la mente
RELACIONADO

Los alimentos más efectivos para reducir el cortisol y equilibrar la mente

¿Cuáles son los alimentos que ayudan a aumentar la felicidad, según la IA?

Algunos alimentos pueden ayudar a aumentar la felicidad gracias a los nutrientes que aportan y su influencia en neurotransmisores como la serotonina y la dopamina.

Entre ellos están los pescados grasos como el salmón y las sardinas, ricos en omega-3; el plátano, que contiene triptófano y vitamina B6; el chocolate oscuro, que estimula la liberación de endorfinas; los frutos del bosque y las verduras de hoja verde, llenos de antioxidantes; las nueces, semillas y el aguacate, con grasas saludables y vitaminas del complejo B;

También destacan las legumbres y los cereales integrales, que aportan energía estable y favorecen el bienestar general. En conjunto, estos alimentos no solo nutren el cuerpo, sino que también contribuyen a mantener un mejor equilibrio emocional.

Cuota de alimentos en Colombia: ¿Padres pueden demandar a sus hijos?
RELACIONADO

Cuota de alimentos en Colombia: ¿Padres pueden demandar a sus hijos?

La importancia de los alimentos a la hora de consumirlos

Se considera que ningún alimento por sí solo “hace feliz”, ya que sus efectos dependen también de mantener un buen ciclo de sueño, realizar actividad física, manejar el estrés y cultivar relaciones sociales saludables. La alimentación influye en el estado de ánimo, pero siempre debe verse como parte de un estilo de vida equilibrado.

Asimismo, es importante mantener la moderación, incluso con productos reconocidos por sus beneficios como el chocolate oscuro, pues un consumo excesivo de azúcar puede resultar perjudicial para la salud.

Alimentos han aumentado su precio por derrumbe en la vía al llano: algunos cuestan el doble
RELACIONADO

Alimentos han aumentado su precio por derrumbe en la vía al llano: algunos cuestan el doble

Cada persona responde de manera diferente a los alimentos, ya sea por su metabolismo, sus hábitos o posibles intolerancias, lo que significa que lo que a algunos les genera bienestar, a otros podría resultarles dañino.

En ese sentido, la clave está en la variedad, el balance y el conocimiento de las propias necesidades nutricionales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

¿Hasta cuándo dura el enamoramiento por una persona según la ciencia?

Enfermedades

Especialistas relacionan una actividad dentro de la rutina diaria con el cáncer de páncreas

Turismo

La alianza que lleva vida a La Guajira: sangre y esperanza en vuelo

Otras Noticias

Defensoría del Pueblo

Defensoría envió alerta por violencia en Arauca: van 84 homicidios en 2025

La cifra de homicidios asciende a 12 en lo que va de septiembre y a 84 en lo corrido del año, de los cuales nueve corresponden a mujeres.

Bogotá

Estos son los barrios más costosos para vivir en Bogotá

Le contamos cuáles son los barrios más cotizados de Bogotá y qué beneficios ofrecen a quienes quieran vivir en este sector, según Metrocuadrado.

Donald Trump

Antifa, el grupo de extrema izquierda que Trump busca designarlo como "terrorista": ¿Quiénes son?

Cali

Cali se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Cali Cocina

Selección Colombia

¿Fin a la novela con Cristhian Mosquera? El central eligió, pero Colombia hará un intento más