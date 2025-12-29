Estos son los operadores que entregarán medicamentos de la Nueva EPS tras salida de Colsubsidio

La Nueva EPS informó que tras la decisión de Colsubsidio de dejar de dispensar medicamentos a partir del 1 de enero de 2026, activó un plan de contingencia para garantizar la entrega de medicinas en los 11 departamentos del país en los que se encuentran más de 1.6 millones de afiliados.

Indicó que la nueva red de gestores farmacéuticos se irá acoplando para garantizar la entrega oportuna y sin impacto de los medicamentos a sus usuarios.

"Este proceso, además de atender de manera inmediata las afectaciones presentadas, busca fortalecer el sistema farmacéutico para hacerlo más sostenible y resiliente y no depender de un solo gestor, garantizando un acceso oportuno, continuo y equitativo a los medicamentos, como parte del compromiso permanente de Nueva EPS con la salud de sus usuarios".

¿Cuáles son los nuevos operadores de entrega de medicamentos de la Nueva EPS?

Según indicó la Nueva EPS los nuevos gestores farmacéuticos garantizarán la continuidad en la dispensación de los medicamentos en los departamentos del país en los cuales estaba asignado Colsubsidio.

Se trata de Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas, los cuales ya iniciaron la habilitación gradual de los puntos de dispensación.

"Iniciarán la habilitación gradual de nuevas sedes de ser necesario, con el propósito de brindar una respuesta oportuna, eficiente y centrada en las necesidades de los afiliados. Las direcciones, horarios y modalidades de entregan serán confirmados, tan pronto contractualmente quede definido el proceso", señaló la EPS en un comunicado.

Los 11 departamentos en los que funcionarán los nuevos operadores de medicamentos de la Nueva EPS