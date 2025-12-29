CANAL RCN
Salud y Bienestar

Estos son los operadores que entregarán medicamentos de la Nueva EPS tras salida de Colsubsidio

La Nueva EPS activó un plan de contingencia luego del anuncio de Salud Colsubsidio de cerrar dispensación de medicamentos desde el 1 de enero de 2026.

medicamentos de la Nueva EPS tras salida de Colsubsidio
Foto: Nueva EPS

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
10:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Nueva EPS informó que tras la decisión de Colsubsidio de dejar de dispensar medicamentos a partir del 1 de enero de 2026, activó un plan de contingencia para garantizar la entrega de medicinas en los 11 departamentos del país en los que se encuentran más de 1.6 millones de afiliados.

Indicó que la nueva red de gestores farmacéuticos se irá acoplando para garantizar la entrega oportuna y sin impacto de los medicamentos a sus usuarios.

Salud Colsubsidio cerrará dispensación de medicamentos a afiliados de la Nueva EPS desde enero de 2026
RELACIONADO

Salud Colsubsidio cerrará dispensación de medicamentos a afiliados de la Nueva EPS desde enero de 2026

"Este proceso, además de atender de manera inmediata las afectaciones presentadas, busca fortalecer el sistema farmacéutico para hacerlo más sostenible y resiliente y no depender de un solo gestor, garantizando un acceso oportuno, continuo y equitativo a los medicamentos, como parte del compromiso permanente de Nueva EPS con la salud de sus usuarios".

¿Cuáles son los nuevos operadores de entrega de medicamentos de la Nueva EPS?

Según indicó la Nueva EPS los nuevos gestores farmacéuticos garantizarán la continuidad en la dispensación de los medicamentos en los departamentos del país en los cuales estaba asignado Colsubsidio.

Se trata de Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas, los cuales ya iniciaron la habilitación gradual de los puntos de dispensación.

Petro anuncia creación de central única de compra de medicamentos para EPS intervenidas
RELACIONADO

Petro anuncia creación de central única de compra de medicamentos para EPS intervenidas

"Iniciarán la habilitación gradual de nuevas sedes de ser necesario, con el propósito de brindar una respuesta oportuna, eficiente y centrada en las necesidades de los afiliados. Las direcciones, horarios y modalidades de entregan serán confirmados, tan pronto contractualmente quede definido el proceso", señaló la EPS en un comunicado.

Los 11 departamentos en los que funcionarán los nuevos operadores de medicamentos de la Nueva EPS

  • Cundinamarca (13 municipios): Cafam / Medic
  • Quindío (1 municipio): Medic
  • Huila (1 municipio): Discolmets
  • Boyacá (5 municipios): Discolmets
  • Caquetá (1 municipio): Farmedicall
  • Casanare (1 municipio): Discolmets
  • Antioquia (21 municipios): Tododrogas/Medic
  • Medellín: Tododrogas/Medic
  • Bogotá: Cafam / Audifarma
  • Tolima (2 municipios): Medic
  • Valle del Cauca (2 municipios): Medic
  • Meta (1 municipio): Discolmets

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Infecciones respiratorias alertan a padres en Colombia: así puede prevenirlas

Reforma Laboral

Minsalud anuncia que internos de Medicina recibirán pagos de salario y seguridad social

Cuidado personal

¿El ciclismo afecta negativamente la vida sexual? La verdad detrás de los mitos

Otras Noticias

Salario mínimo

¿Para quiénes aplica el aumento del 23% en el salario mínimo?

El 1 de enero de 2026, serán poco más de dos millones los que se verán beneficiados.

Salario mínimo

Asociación de pequeñas y medianas empresas advierten reducción en nuevas contrataciones

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se pronunció frente al nuevo salario mínimo decretado.

Deportivo Cali

Deportivo Cali rompe el mercado: a Pedro Gallese se le suma Emanuel Reynoso

Estados Unidos

Joven habría asesinado a su mamá un día después de Navidad: detalles del estremecedor caso

Artistas

Dan a conocer la enfermedad que sufrió Silvestre Dangond en tarima durante concierto en Cali