Estudio revela que el ejercicio aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer

Son varios los estudios que se han encargado de determinar algunos de los beneficios que ocasiona la actividad deportiva en el cuerpo de las personas. No obstante, una reciente investigación asoció dicha práctica con la supervivencia de pacientes con cáncer.

Relación del ejercicio con la esperanza de vida en pacientes con cáncer

Un reciente estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, investigó los resultados de un programa de ejercicio, por un periodo de tres años, que resaltó el aumento en los niveles de supervivencia en pacientes que se sometieron a quimioterapias para combatir el cáncer de colon.

El estudio, que fue realizado en 55 centros, permitió la observación de pacientes con esta enfermedad que participaron activamente en las actividades físicas aeróbicas, después de adquirir el tratamiento de quimioterapia adyuvante.

Según los resultados de la investigación, el riesgo de muerte en estos pacientes se redujo en un 37% en comparación con los que sólo recibieron material educativo. Así mismo, se redujeron 7 muertes por cada 100 pacientes tratados por dicha enfermedad.

La supervivencia libre de enfermedad fue significativamente mayor en el grupo de ejercicio que en el grupo de educación para la salud (cociente de riesgo de recurrencia de la enfermedad, cáncer primario de nueva aparición o fallecimiento", señala el texto.

RELACIONADO Un gen en los hombres estaría asociado con un mayor riesgo de padecer demencia

Relevancia del ejercicio para el cuerpo humano

Así mismo, los autores del texto resaltaron que el ejercicio se ha convertido en una parte fundamental dentro de los tratamientos que combaten diferentes tipos de cáncer. El programa integró la participación de diversos especialistas como fisioterapeutas, kinesiólogos y entrenadores del equipo médico.