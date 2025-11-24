Una de cada cinco personas tiene riesgo cardiovascular en Bucaramanga: estudio busca voluntarios

Las enfermedades cardiovasculares son consideradas como un grupo de trastornos que afectan el corazón y los vasos sanguíneos por lo que son consideradas como la principal causa de muerte, según la Organización Mundial de la Salud.

Estudio para identificar riesgos cardiovasculares en Bucaramanga

La enfermedad cardiovascular se mantiene como la segunda causa de muerte en Bucaramanga ya que, solo en 2023, la tasa ajustada alcanzó 120,9 muertes por cada 100 mil habitantes.

Ante este panorama, la Universidad Manuela Beltrán, busca establecer cuántas personas en Bucaramanga podrían desarrollar un infarto, una arritmia, un accidente cerebrovascular u otra enfermedad cardiovascular en los próximos diez años.

La investigación, denominada EVIDE (Estilos de vida y su influencia en la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular en Bucaramanga), es liderada por Yohana Cabrera, docente investigadora del Programa de Enfermería.

El proyecto contempla evaluar a 422 adultos, seleccionados de manera representativa por sexo y grupos etarios, con base en datos del DANE.

La recolección de información se realiza en dos frentes: 50% en parques y zonas de alta afluencia, y 50% en las sedes de la Red Primaria de Salud de Bucaramanga. Desde septiembre, el equipo ha evaluado 181 personas que cumplen los criterios de inclusión.

Según los datos preliminares, se logró identificar que una de cada cinco personas evaluadas presenta algún nivel de riesgo cardiovascular, moderado, alto o extremadamente alto, de desarrollar una enfermedad en la próxima década.

¿Cómo se determina el riesgo?

En la primera fase, los voluntarios responden un cuestionario sociodemográfico y de hábitos de vida. Posteriormente, se realiza una valoración física que incluye distintas mediciones como: composición corporal, masa visceral y masa muscular , edad corporal, presión arterial, perímetro abdominal, peso y talla.

Con estos parámetros, se calcula la probabilidad de presentar una enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años, utilizando la Tabla de Riesgo Cardiovascular de la OMS (2019).

Los participantes con riesgo alto o extremo son remitidos de inmediato a personal médico para tamizaje, mientras que quienes presentan riesgo bajo o moderado reciben recomendaciones y orientación preventiva.

En la segunda fase, el equipo desarrollará una cartilla digital de estilo de vida saludable, basada en evidencia científica, que será entregada a la comunidad.

Aquellas personas con riesgos más elevados recibirán un acompañamiento más cercano para fortalecer cambios positivos en su salud. Los participantes identificados en riesgo tendrán seguimiento médico.

Requisitos de la convocatoria

Para participar, es necesario ser mayor de 18 años, vivir en Bucaramanga y no tener diagnóstico previo de hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular. Quedan excluidas las mujeres embarazadas y las personas con dispositivos implantados como marcapasos.

El objetivo es completar las 422 valoraciones antes de abril de 2026 y presentar los resultados finales a mitad del mismo año.

Los interesados pueden contactarse al correo johana.cabrera@docentes.umb.edu.co o acercarse directamente a la Universidad Manuela Beltrán, seccional Bucaramanga.