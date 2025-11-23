CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Qué es la fascitis plantar y cuáles son las causas por las que se desarrolla?

Esta inflamación es una de las más comunes que causan intensos dolores en el talón.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 23 de 2025
08:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La fascitis plantar es una inflamación de la fascia plantar que corresponde al tejido grueso que atraviesa la planta del pie y conecta el hueso del talón con los dedos de los pies. El principal síntoma que los pacientes manifiestan es la sensación de dolor punzante que se percibe durante las primeras horas de la mañana.

Aunque esta suele desaparecer a lo largo del día, el dolor puede aparecer nuevamente luego de periodos largos de estar de pie o estar sentado. Aunque se desconocen las principales causas por las que esto se desarrolla, los expertos han anunciado algunas de las condiciones que pueden propiciar esto.

Dormir la siesta vuelve a ser protagonista: la ciencia analiza este hábito y sus efectos en la salud
RELACIONADO

Dormir la siesta vuelve a ser protagonista: la ciencia analiza este hábito y sus efectos en la salud

Causas de la fascitis plantar

Según Mayo Clinic, la fascitis plantar puede aparecer sin una causa obvia. No obstante, varios factores pueden aumentar el riesgo de presentar esta condición como la edad ya que esta se genera, en la mayoría de los casos, en personas entre los 40 y 60 años.

Algunos ejercicios que ejercen una mayor presión en el talón también se relacionan. Varias de estas pueden ser carreras de larga distancia, el ballet, la danza aeróbica, entre otros. La forma del pie también puede afectar esta condición ya que las personas con pie plano pueden tener problemas con la distribución del peso a la hora de caminar.

Dentro de las causas de esta enfermedad también entran aquellos empleos en los que se requiere que las personas tengan que estar de pie, caminando o sobre superficies duras.

¿Cuáles son los riesgos de evadir los controles?

Expertos de Mayo Clinic explicaron algunos de los riesgos de no atender esta condición ya que ignorar la fascitis plantar puede generar dolor crónico en la parte del talón que dificulte notablemente las actividades del día a día. De igual manera, la manera de caminar también se puede ver afectada a raíz del dolor que las personas sienten por lo que tienden a ajustar el pie para no presionar el pie hacia la zona afectada.

¿Qué hacer para calmar la ansiedad durante un vuelo? Expertos revelan algunos consejos
RELACIONADO

¿Qué hacer para calmar la ansiedad durante un vuelo? Expertos revelan algunos consejos

Posibles tratamientos

La mayoría de las personas se recuperan en tan solo meses con distintos tratamientos según el caso. Los analgésicos son una de las opciones que pueden aliviar el dolor y reducir la inflamación.

No obstante, algunos pacientes necesitan someterse a terapias especiales como la fisioterapia, el uso de férulas nocturnas, órtesis o botas especiales para caminar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

¿Por qué hay personas que hablan estando dormidas? Esto dice la ciencia del sueño

Invima

Fuerte advertencia del Invima por medicamento procedente de India: congelan lote por seguridad

Enfermedades

¿Toxicidad de la vitamina D?: expertos explican los riesgos de su consumo desmesurado

Otras Noticias

Ministerio de Defensa

¿Por qué los aviones Gripen salieron más caros de lo pensado? Críticas al millonario acuerdo

Tres años después, el valor aumentó considerablemente. ¿Los Gripen eran la mejor opción?

Animales

Histórico nacimiento de un rinoceronte blanco en el Bioparc de Valencia tras 491 días de gestación

El pequeño, aún sin nombre, aparece en grabaciones posteriores muy activo y correteando junto a su madre.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY 23 de noviembre de 2025: número y signo ganador

Liga BetPlay

Clásico paisa sin goles: Medellín cedió puntos como local y Nacional se mantiene firme con el empate

Andrea Valdiri

¿Lo traicionó? Fuerte mensaje de la pareja de Andrea Valdiri: rumor de separación e infidelidad