¿Qué es la fascitis plantar y cuáles son las causas por las que se desarrolla?

La fascitis plantar es una inflamación de la fascia plantar que corresponde al tejido grueso que atraviesa la planta del pie y conecta el hueso del talón con los dedos de los pies. El principal síntoma que los pacientes manifiestan es la sensación de dolor punzante que se percibe durante las primeras horas de la mañana.

Aunque esta suele desaparecer a lo largo del día, el dolor puede aparecer nuevamente luego de periodos largos de estar de pie o estar sentado. Aunque se desconocen las principales causas por las que esto se desarrolla, los expertos han anunciado algunas de las condiciones que pueden propiciar esto.

Causas de la fascitis plantar

Según Mayo Clinic, la fascitis plantar puede aparecer sin una causa obvia. No obstante, varios factores pueden aumentar el riesgo de presentar esta condición como la edad ya que esta se genera, en la mayoría de los casos, en personas entre los 40 y 60 años.

Algunos ejercicios que ejercen una mayor presión en el talón también se relacionan. Varias de estas pueden ser carreras de larga distancia, el ballet, la danza aeróbica, entre otros. La forma del pie también puede afectar esta condición ya que las personas con pie plano pueden tener problemas con la distribución del peso a la hora de caminar.

Dentro de las causas de esta enfermedad también entran aquellos empleos en los que se requiere que las personas tengan que estar de pie, caminando o sobre superficies duras.

¿Cuáles son los riesgos de evadir los controles?

Expertos de Mayo Clinic explicaron algunos de los riesgos de no atender esta condición ya que ignorar la fascitis plantar puede generar dolor crónico en la parte del talón que dificulte notablemente las actividades del día a día. De igual manera, la manera de caminar también se puede ver afectada a raíz del dolor que las personas sienten por lo que tienden a ajustar el pie para no presionar el pie hacia la zona afectada.

Posibles tratamientos

La mayoría de las personas se recuperan en tan solo meses con distintos tratamientos según el caso. Los analgésicos son una de las opciones que pueden aliviar el dolor y reducir la inflamación.

No obstante, algunos pacientes necesitan someterse a terapias especiales como la fisioterapia, el uso de férulas nocturnas, órtesis o botas especiales para caminar.