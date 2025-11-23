CANAL RCN
¿Toxicidad de la vitamina D?: expertos explican los riesgos de su consumo desmesurado

Aunque es una afección poco común, esta puede traer graves efectos sobre la salud de las personas.

noviembre 23 de 2025
10:40 a. m.
La vitamina D es un nutriente que el cuerpo requiere para la formación de los huesos y mantenerlos sanos. Así mismo, es fundamental para el sistema inmunitario ya que ayuda al funcionamiento de los músculos y las neuronas cerebrales.

La obtención de vitamina D se puede ver interrumpida por distintos factores como deficiencias en la capacidad de su absorción, invierno prolongado, estilo de vida, ubicación, entre otros. Por esto, algunas personas deciden consumir suplementos de esta vitamina para mejorar la salud ósea.

Aunque las cantidades diarias recomendadas, según Mayo Clinic, son 400 UI en niños de hasta 12 meses, 600 UI para personas entre 1 y 70 años y 800 UI para personas mayores de 70, el exceso de vitamina D puede ocasionar toxicidad.

¿Cuáles son los riesgos del exceso de la vitamina D?

La mayor preocupación ante un exceso de vitamina D corresponde a la acumulación de calcio en la sangre y que se denomina como hipercalcemia. Esta puede causar malestar estomacal, vómitos, debilidad, mayor fuerza al miccionar, dolor en los huesos y problemas renales como los cálculos renales.

Según una investigación, compartida por el Journal of Renal Injury Prevention, la intoxicación por vitamina D puede provocar una lesión renal aguda o crónica, ya sea por la administración o por problemas de dispensación.

Los autores explicaron que esta afección también tiene la capacidad de afectar otros órganos y que pueden desarrollar complicaciones cardiovasculares y alteraciones en el equilibrio electrolítico.

Tratamiento para la toxicidad por vitamina D

Según Mayo Clinic, para prevenir la toxicidad por la vitamina D no se deben consumir más de cuatro mil unidades al día, a menos de que sea indicado por un profesional. Así mismo, se recomienda que los pacientes que toman suplementos se sometan a diferentes análisis de sangre para controlar los niveles de vitamina D y calcio.

De esta manera, no se pueden exceder las dosis prescritas por los especialistas y solo debe consumirse bajo recomendación médica.

