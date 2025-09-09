Grupo Keralty recuperó el control de la EPS Sanitas: ¿Qué sigue ahora?

La EPS Sanitas, recientemente devuelta al Grupo Keralty tras una intervención del Gobierno Nacional, se encuentra en el centro de atención debido a los cambios inminentes en su administración y operación.

¿Qué sigue ahora para la EPS Sanitas tras su regreso al Grupo Keralty?

Juan Pablo Rueda Sánchez, presidente global de salud del Grupo Keralty, reveló, en diálogo con este medio, los planes y desafíos que enfrenta la entidad.

Rueda explicó que actualmente están “trabajando, analizando toda la información que se recibió después del proceso de entrega” e identificando los puntos críticos que requieren atención inmediata.

Entre las prioridades se encuentra la reconstrucción de la estructura de gobernanza de la EPS y la implementación de medidas urgentes para garantizar los servicios y medicamentos a los pacientes más críticos.

“Estamos entendiendo cuáles son los puntos más críticos donde debemos empezar a corregir las situaciones que se están viviendo en este momento. Parte de ese trabajo también implica reconstruir toda la estructura de gobernanza de la EPS y lo que estamos es también definiendo esas medidas urgentes de garantizar el acceso a servicios y medicamentos de las personas con la situación de salud más crítica”, explicó Rueda.

El ejecutivo reconoció las dificultades que enfrentan los usuarios, como largas esperas para citas con especialistas y problemas en la entrega de medicamentos.

Frente a esto, aseguró que la atención continuará como venía, pero se trabajará en resolver rápidamente las desviaciones y procesos problemáticos.

Rueda hizo un llamado a la paciencia de los afiliados, reconociendo que los cambios estructurales se demorarán algún tiempo.

Sin embargo, prometió abordar rápidamente las fallas más importantes y trabajar en la mejora de la prestación de servicios y la entrega de medicamentos.

Grupo Keralty avanza en la recuperación de la EPS Sanitas

“Agradecer esa esperanza que ponen nosotros y decirles que esa confianza que nosotros la vamos a honrar. No cambia nada realmente para los afiliados en este momento. Ellos continúan en la atención que venían recibiendo. Evidentemente, los cambios estructurales se demorarán algún tiempo, pero vamos a empezar a trabajar rápidamente con las fallas más importantes que encontremos”, añadió.

También aclaró que no se logrará “cambiar de un día para otro toda la estructura o cambiar el comportamiento de muchos de los prestadores que desafortunadamente no estaban garantizando la entrega de medicamentos o el acceso, pero lo que sí vamos es a empezar a resolver rápidamente todas esas desviaciones, todos esos procesos que no se están completando”.